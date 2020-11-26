Коронавирус в России: Собянин продлил ограничения в Москве до 15 января

Мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 15 января москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует оставаться дома. Кроме того, работодатели должны обеспечить удаленный режим работы как минимум для 30% своего персонала. Будут также закрыты детские кружки, которые входят в систему городского образования. Частные организации - например, курсы английского для детей - работу не прерывали.

Собянин написал об этом в своем блоге. Он ничего не сообщил о том, что будет с дистанционным обучением, на которое в октябре перевели старшеклассников. Предыдущим его решением дистанционный режим был продлен до 6 декабря.

"Ситуация с распространением Covid-19 остается напряженной, - объяснил свое решение мэр Москвы. - За неделю с 16 по 22 ноября 2020 года количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций - на 3%".

В октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были "намного выше", оговорился Собянин. Сейчас, по его словам, происходит "постепенное сглаживание динамики роста [заболеваемости Covid-19]", но говорить о переходе к снижению пока рано. "Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", - заявил мэр.

Исходя из этого, Собянин решил, что нет необходимости вводить дополнительные ограничения, "но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением".

В понедельник Собянин уже говорил о "сглаживании процесса" в последние две недели.

"Показатели находятся на очень высокой планке. Может быть, не по всем пикам они достигли весеннего периода, но с такой продолжительностью весной мы не сталкивались, - говорил он. - Если мы весной достигли пика, а затем за счет жестких карантинных мер резко его сбросили, то теперь, сохраняя практически все отрасли экономики, балансируя эту систему, мы, конечно живем в другой медицинской ситуации с коронавирусом".

В последние дни число выявляемых случаев заражения Covid-19 в Москве заметно сокращалось.

В среду оперативный штаб сообщал о 4 685 новых случаях, во вторник их было 5 838, в понедельник - 6 866, в воскресенье - 6 575, в субботу - рекордные 7 168 новых случаев. В среду в Москве зафиксировали больше выздоровевших, чем заразившихся - 5 947. В Москве за последние сутки скончались 73 пациента с Covid-19. Еще 6 229 человек вылечились.

Введение пропускного режима в Москве в ближайшее время не планируется, сообщал в понедельник Интерфакс, ссылаясь на источники в правительстве России.

Удаленный режим работы для 30% сотрудников организаций действует в Москве с 5 октября, а с 12 октября работодатели обязаны сообщать властям сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционную работу, и о тех, кто остался на рабочих местах.

Людям старше 65 лет с 28 сентября власти рекомендуют по возможности не покидать квартиры. При этом ни пропусков, ни штрафов для них не вводилось.

10 ноября власти Москвы объявили о новых ограничительных мерах. Была прекращена работа баров и ресторанов в ночное время. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах, постановил тогда Собянин, не должно превышать 25% общей вместимости зала. Студенты городских вузов и колледжей вслед за старшеклассниками были переведены на дистанционный режим учебы.

Срок этих ограничений - также до 15 января.