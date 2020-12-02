Коронавирус в России: смертность обновляет рекорды второй день подряд

За последние сутки зарегистрировали 589 летальных исходов, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимум за все время пандемии. Предыдущий был накануне - тогда умерло на 20 пациентов меньше. В четверг штаб сообщал о 524 смертях, после чего четыре дня цифры были ниже.
За сутки в России выявили еще 25 345 случаев Covid-19. Это минимум за неделю. Выписано больше - 26 882 пациентов. В прошлую среду регистрировали 23 675 заражений, в четверг этот показатель подскочил до 25 487, а в пятницу выявили рекордные 27 543 новых случаев. После этого суточный прирост три дня сокращался, во вторник немного повысился - до 26 402, а в среду оказался более чем на тысячу ниже.
Путин получает «абсолютно полную информацию» о смертности от коронавируса в регионах, о заболевших и о числе коек. В этом в Кремле абсолютно полностью уверены.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 2, 2020
Динамика заболеваемости в Москве, согласно статистике штаба, также минимальная за неделю - 5 191 заражение за сутки (как и в России, выздоровело больше - 6 575 пациентов), накануне было 6 524 новых случая, в понедельник фиксировали 6 511 заражений. В Петербурге цифры почти не изменились - 3 684 случая сейчас и 3 697 днем ранее.
За все время пандемии в России зарегистрировали 2 347 401 заражение Covid-19, 1 830 349 человек вылечились, 41 053 пациента умерли. Данные штаба по смертности значительно ниже данных Росстата.
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