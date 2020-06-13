Режим карантина в стране постепенно отменяется, но заболеваемость остается высокой.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Москве - 1493, в Подмосковье 725 случаев, Санкт-Петербурге - 262.

Всего за сутки по России выздоровело от коронавирусной инфекции более 5,2 тысячи больных.

Между тем, по данным Росстата, число смертей пациентов с коронавирусом в апреле в России оказалось в 2,5 раза больше данных оперативного штаба.

Согласно данным Росстата, в апреле общее число смертей россиян с коронавирусом составило 2712, из которых 1660 человек скончались именно из-за Covid-19. Оперативный штаб сообщал о 1145 умерших пациентах с коронавирусом в апреле.

Что происходит в регионах

В Якутии растет заболеваемость Covid среди детей, в связи с чем глава Якутии Айсен Николаев рекомендовал ввести двухнедельное наблюдение за детьми, прибывающими из Якутска на каникулы в другие районы республики. По его словам, из 1500 больных с коронавирусной инфекцией, проходящих лечение в больнице, 23% составляют дети, а среди амбулаторных - 36%. При этом он отметил, что дети переносят заболевание легко, но становятся источниками перенесения инфекции внутри семьи и дальнейшего заражения.

В Иркутской области режим карантина продлен еще на неделю, до 21 июня. Его планировали снять 14 июня, но в связи с тем, что число заболеваний коронавирусом не снижается, было решено его продлить.

В ночь на субботу скончался депутат думы Хабаровского края 67-летний Вячеслав Фургал, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах края.

В Москве с 16 июня можно будет посетить музеи и павильоны ВДНХ, но строго по времени, обозначенном в электронных билетах, которые будут доступны к продаже на сайте выставочного комплекса. Кассы пока работать не будут. Сообщается, что в залах одновременно сможет находиться не более 50 человек.

В Ленинградской области, как сообщает сайт местных властей, с 15 июня будут разрешены услуги каршеринга с условием ежедневной дезинфекции салона и внешних поверхностей автомобиля, а также разрешается работа ярмарок без ограничений по ассортименту, но с обязательным использованием масок.

Постепенный выход

Психологи предупреждают, что выходить из длительной самоизоляции надо постепенно, наращивая нагрузку день ото дня.

Как рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова, "необходимо разделять стресс и мотивацию", чтобы не допускать сильного переутомления к концу рабочего дня. Как отметила психолог, люди за время карантина могли столкнуться с дефицитом ощущений, поэтому высокий темп жизни города может негативно сказаться на физическом и психическом самочувствии.