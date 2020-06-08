На один случай больше, чем накануне

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 8 985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (на 1 больше, чем днем ранее), 2 001 из них - в Москве. Всего, по официальным данным, с начала пандемии в стране заболело 476 658 человек.

За сутки скончались 112 человек - это самый низкий показатель с 25 мая. Общее число жертв коронавируса, по официальным данным, достигло 5 971. Выздоровели за сутки 3 957 человек, за все время - 230 688.

Суточный прирост в России остается примерно на одном уровне четвертую неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,4 тысяч заболевших.

Россиян отпустят за границу на работу и учебу

Россияне смогут выехать из страны для ухода за родственниками, на работу и учебу, заявил премьер Мишустин.

"Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом", - сказал он.

Кроме того, распоряжение позволит въехать в Россию тем иностранцам, кому нужно пройти лечение, а также у кого в России живут близкие родственники, опекуны и попечители, нуждающиеся в уходе. "Мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные", - заявил Мишустин.

О выезде за границу на отдых речи пока не идет.

Возобновление внутреннего туризма

"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами ранее в понедельник.

Запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля, заявил в свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко. О поездках за границу речи пока не идет. Мишустин еще в мае говорил, что не надо торопиться на отдых за границу, поскольку "лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране".

Туроператоры и авиакомпании за лето планируют открыть 10 новых направлений, включая Алтай, Байкал, Хакасию и Калининградскую область, сообщил Чернышенко.

Мишустин поручил губернаторам за неделю подготовить планы открытия туротрасли в своих регионах и напомнил, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации для санаториев.

Первые рекомендации были опубликованы в апреле и напугали туристическую отрасль. Ее представители заявили, что некоторые пункты документа невозможно применить на практике.

Роспотребнадзор, например, требовал размещать туристов сменами по 14 дней, заселять их только в одноместные номера, установить запреты на обои и ковролин в номерах и т.д. В мае стало известно, что ведомство смягчило свои рекомендации. В частности, было исключено положение о приезде отдыхающих только на 14 дней.

Многие жесткие ограничения остались - например, при заселении нужно будет показать свежий отрицательный тест на Covid-19. Заселять будут не более одного человека или не более одной семьи в номер. Каждый день всем отдыхающим будут измерять температуру.

Авиакомпании готовятся летать за границу

Тем не менее российская аваиотрасль готовится к тому, чтобы осуществлять полеты не только на российские курорты, но и за границу.

Росавиация и Роспотребнадзор должны были к 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на копию поручения Мишустина, которое оказалась у агентства.

Днем ранее источник ТАСС в одной из авиакомпаний рассказал, что Росавиация уже в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.

Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения, говорил и источник РИА Новости "в авиакругах". А "информированный источник" агентства сообщил, что авиакомпании изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля.

"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - сказал он.

"Точных дат пока нет", - сказал в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласовывалось ли с президентом предложение Росавиации о возобновлении авиасообщения с 15 июля.

Россия приостановила все регулярные и чартерные рейсы за границу 27 мая. Исключением стали только так называемые вывозные рейсы.

Заразился Евгений Ройзман

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

"Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0 Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал [коронавирус]", - рассказал политик в "Инстаграме".

По его словам, после получения результатов теста он самоизолировался в своей библиотеке.