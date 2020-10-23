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За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 290 человек скончались. Как сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба, это стало рекордом за весь период пандемии.
Коронавирус в России продолжает ставить рекорды: число заболевших за сутки превысило 17 тысяч
© Itar-Tass / Scanpix

За сутки выздоровели 11 263 пациента, умерли 283 человека. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 480 тыс. 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 25 525 человек, вылечились 1 млн 119 тыс. 251 человек.

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