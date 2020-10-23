Коронавирус в России продолжает ставить рекорды: число заболевших за сутки превысило 17 тысяч

За сутки выздоровели 11 263 пациента, умерли 283 человека. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 480 тыс. 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 25 525 человек, вылечились 1 млн 119 тыс. 251 человек.