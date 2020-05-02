Коронавирус в России: почти 10 000 случаев за сутки

В субботу в обращении к москвичам на своем сайте мэр города Сергей Собянин сообщил, что в столице коронавирусом заразились 2% населения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, еще 57 пациентов скончались. Таким образом общее число заразившихся в России составило 124 054 человек, а летальных исходов - 1222.

В своем обращении Собянин написал, что зафиксированный в Москве показатель заболевших - минимальный среди всех крупных городов мира, затронутых эпидемией. "Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", - пишет Собянин.

Также, по словам Собянина, за последнюю неделю Москва вышла в мировые лидеры по выявлению инфекции. Это произошло благодаря увеличению масштабов лабораторных исследований до 40 тысяч тестов в сутки.

Вместе с тем, российское министерство здравоохранения в субботу сообщило, что резкий скачок числа заболевших, возможно, вызван тем, что жители страны не соблюдают рекомендации по социальному дистанцированию. "Рост числа новых случаев заболевания может быть следствием нарушения режима самоизоляции", - цитирует пресс-служба минздрава заместителя директора института фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимира Чуланова.

В пятницу Роспотребнадзор - российское ведомство, которое следит за соблюдением карантинных мер и числом заразившихся, - предупредил, что если россияне будут нарушать режим самоизоляции на майских праздниках, ограничения могут быть ужесточены. Роспотребнадзор также не исключил, что осенью может произойти вторая волна заболеваний коронавирусом.

Режим могут ужесточить

Собянин также заявил, что власти могут ужесточить карантинные меры в Москве, если появится опасность эскалации эпидемии.

"Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия-1", которое было взято для фильма "Опасный вирус".

Мэр уточнил, что в случае необходимости может быть сокращено число цифровых пропусков, без которых москвичи не могут передвигаться по городу.

"Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков, - сказал Собянин автору фильма - журналистке Наиле Аскер-заде. - Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними".

С 15 апреля передвигаться по Москве можно только при наличии электронного пропуска, при этом выдается три вида пропусков: для поездок на работу, в медицинские учреждения и разовый пропуск для поездок в "иных целях".

В конце апреля появились сообщения, что электронные пропуска невозможно продлить, некоторые из них оказались заблокированными. В ответ на это власти Москвы заявили, что система выдачи пропусков "работает в штатном режиме".

Масочный режим

Тем временем власти Московской области заявили, что людей, которые появятся на улице без защитной маски, будут штрафовать на 4 тыс. рублей (более 50 долларов).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился с 1 мая ввести в регионе "масочный режим". При этом до 11 мая ношение маски будет рекомендованным, а с 12 мая - обязательным.

"Контроль за ношением масок и респираторов будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, которые в настоящее время обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности в регионе", - цитирует ТАСС пресс-службу Воробьева.

Обязательное ношение масок уже введено во многих других российских регионах.

Смерть медика

В Красноярском крае скончалась исполняющая обязанности главврача краевого госпиталя для ветеранов войны Елена Непомнящая.

В конце апреля она выпала из окна больницы и все это время находилась в реанимации. Минздрав России пока никак не прокомментировал смерть медика.

Местные СМИ сообщали, что Непомнящая выпала из окна после селекторного совещания, на котором якобы обсуждалось перепрофилирование ее больницы для лечения больных коронавирусом.

Однако министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заявил, что эта информация не соответствует действительности. "В этот день я не принимал участие в каких-либо селекторных мероприятиях или совещаниях с главными врачами", - сказано в обращении Немика к местному телеканалу, который обнародовал данные о совещании.

В субботу стало известно, что репетиция воздушной части парада победы состоится 4 мая над Красной площадью. Празднования 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса, но над десятками городов пролетит военная авиация.

Ранее сообщалось, что тысячи военнослужащих, принимавших участие в подготовке к параду в Москве и регионах до того, как мероприятия были отложены, вернулись в места постоянной дислокации и были сразу отправлены в карантин.