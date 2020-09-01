Больше миллиона случаев
За последние сутки в стране официально зарегистрировали еще 4 729 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1 000 048.
Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по количеству выявленных заражений. Всего в мире заболели 25,4 млн человек. По числу смертей пациентов с коронавирусом страна находится на 12-м месте.
О первых случаях заражения Covid-19 власти объявили в конце января. Отметка в 250 тысяч была достигнута 14 мая, в 500 тысяч - 11 июня, таким образом, скорость удвоения числа заболевших значительно уменьшилась, обращает внимание The Bell.
При этом суточный прирост впервые за пять дней заметно замедлился: накануне оперативный штаб сообщал о 4 993 новых случаях.
Суточный прирост повышался со среды, когда было зафиксировано 4 676 новых заражений. В четверг было выявлено 4 711 случаев, в пятницу - 4 829, в субботу - 4941, в воскресенье - 4980.
За последние сутки умерли еще 123 человека с Covid-19. Число умерших с начала пандемии увеличилось до 17 299, число выздоровевших - до 815 705. В Москве умерли 11 пациентов, зарегистрирован 641 новый случай - это соответствует динамике последнего месяца.
В Петербурге за последние сутки выявили 185 новых случаев, в Московской области - 156, в Ростовской области - 133, в Нижегородской области - 132, в Ставропольском крае - 125.
Школы снова открылись
Эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебный год в очной форме, заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1". Школы были закрыты весной из-за пандемии коронавируса. Дети перешли на дистанционное обучение, летом в классы вернулись ученики, которым предстояло сдавать ЕГЭ.
Попова сейчас напомнила правила Роспотребнадзора для школ: носить маски школьники и учителя не обязаны (это будет обязательным требованием лишь для сотрудников столовой), классы будут разведены - у каждого своя перемена. В случае малейшего недомогания идти в школу будет нельзя, предупредила она.
В Москве отменили праздничные линейки - на улице они должны были проходить только для первоклассников и тех, кто заканчивает школу.
Новый учебный год в столице начался для 1 миллиона 575 тысяч школьников, дошкольников и студентов колледжей, подсчитала вице-мэр Анастасия Ракова, возглавляющая городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В первый класс пошли около 113 тысяч детей.
Ракова заявила, что во всех школах "обеспечено соблюдение мер безопасности для здоровья детей и взрослых". "В каждой школе созданы условия, чтобы ученики из разных параллелей минимально пересекались между собой", - заверила она.
От Covid-19 пострадал "Суперджет"
Неожиданное последствие пандемии - в области самолетостроения.
Переговоры о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 компании Norwegian Air Shuttle общей стоимостью около 2 млрд долларов перенесены на более поздний период, рассказал РБК глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков (бывший министр обороны России).
Переговоры компании "Региональные самолеты" (филиал корпорации "Иркут") с норвежской авиакомпанией приостановлены из-за ситуации с коронавирусом, пояснил Сердюков.
"Мы находимся в переговорном процессе со многими перевозчиками, в том числе и с норвежской авиакомпанией. Но из-за пандемии переговоры приостановлены, перенесены на более поздний период", - сказал он.
В "Ростехе" рассчитывают вернуться к ним "после того, как ситуация нормализуется".
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