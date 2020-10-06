Коронавирус в России: число выявленных случаев вплотную приблизилось к рекордному

Заболевших - более 11 тысяч
За последние сутки в России подтверждено 11 615 новых случаев заболевания коронавирусом. Уже третий день оперативный штаб сообщает о более чем 10 тысячах новых заболевших, их количество растет.
Выздоровели за сутки 6 252 человек, 188 человек умерло. Всего с начала эпидемии в России скончались от новой инфекции 21 663 человека.
Число выявленных случаев коронавируса в стране третий день подряд превышает 10 тысяч. Более того, оно приблизилось к рекордному, которое было выяылено 11 мая и составило 11 656.
Вводить пропуска пока не планируется - заммэра Москвы
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что вводить пропускной режим в Москве не планируется, так как в этом нет необходимости. О том, что в мэрии прорабатывают в том числе такой вариант развития событий, писали "Ведомости" в понедельник, 5 октября.
"Пока такой необходимости нет. И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет", - сказал Ефимов.
"Ведомости" называли вариант с возвращением к пропускам "самым жестким" среди рассматриваемых в мэрии на настоящий момент. По словам одного из источников издания, если прирост заболеваемости не уменьшится, "стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель".
Большинство россиян считает меры против коронавируса достаточными, но много и недовольных - Superjob
Почти каждый третий россиянин (31%) считает, что действия властей для сохранения здоровья населения во время пандемии недостаточны, следует из данных опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, которые публикует "Интерфакс". Среди россиян в возрасте 45 лет и старше так считают 40% респондентов.
"Медицинская помощь зачастую оказывается с опозданием, в то время как массовые мероприятия не запрещены и вирус продолжает распространяться", считают те, кто уверен в недостаточности принимаемых мер, отмечают в Superjob.ru.
При этом достаточными и даже избыточными меры властей против распространения коронавируса считают 43% россиян, в возрастной категории 25-34 лет эта доля составляет 46%.
Четверть россиян (26%) затрудняется дать оценку эффективности мер против коронавируса, среди молодежи в возрасте до 24 лет эта доля составляет 34%. Опрос проводился 1-4 октября этого года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 367 населенных пунктах, во всех федеральных округах, отмечает портал Superjob.
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