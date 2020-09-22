Коронавирус в России: число новых случаев растет девятый день подряд

Еще 6 215 случаев

Число выявленных за сутки случаев Covid-19 растет девятый день подряд. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, заразились еще 6 215 человек. Умерли 160 пациентов (15 в Москве).

Это максимальные показатели и по заболеваемости, и по летальности примерно за два месяца. 31 июля скончался 161 человек с коронавирусом. 18 июля в России зарегистрировали 6 234 новых случаев заражения, а на следующий день их было 6 109. С 14 сентября число новых случаев больше, чем накануне.

В Москве за последние сутки выявлено 980 случаев, планку 900 столица преодолела накануне (было 915). Это максимум с 23 июня - тогда был 1081 случай. В столице выздоровел 1 191 пациент.

В России суточный рост в будние дни еще на прошлой неделе начал опережать число выздоровевших, обращает внимание РБК. Ранее такое наблюдалось лишь по выходным, когда больницы реже выписывали выздоровевших, что влияло на статистику, отмечает издание. За сутки выписались в стране 5 976 пациентов, переболевших Covid-19.

Всего за время пандемии вылечились 917 949 человек, умерли - 19 649, заразились - 1 115 810.

"Вполне ожидаемая ситуация"

Роспотребнадзор в последние дни заявляет, что ощутимый рост заболеваемости был предсказуем и не должен вызывать тревоги ни у властей, ни у населения.

Рост, вероятно, продолжится, заявил во вторний главный внештатный инфекционист минздрава России Владимир Чуланов. Он связал его с увеличением числа социальных контактов осенью.

"Кроме того, впереди у нас новый эпидемический сезон по ОРВИ, который тоже внесет коррективы заболеваемости, скорее всего, мы с вами увидим некоторое продолжение роста заболеваемости, но еще раз скажу, это вполне ожидаемая, прогнозируемая ситуация", - сказал Чуланов.

Болеют губернаторы и депутаты

Среди заразившихся - два губернатора. Глава Алтайского края Виктор Томенко сдал положительный тест на коронавирус и со вторника уходит на самоизоляцию, сообщили в его пресс-службе.

Второй за сутки руководитель региона - глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он тоже перешел на дистанционный режим работы после положительного результата теста на Covid-19. "Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме", - написал Кумпилов в "Инстаграме".

Ранее в сентябре стало известно, что коронавирус подхватили пермский и саратовский губернатор, а глава Тувы, напротив, вылечился. Коронавирус был и у других российских губернаторов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил во вторник, что десять депутатов нижней палаты парламента госпитализированы с Covid-19.

"На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке и тех, у кого есть антитела, перевалило за 50 человек, 10 депутатов находятся в больницах, у всех по-разному протекает заболевание", - цитирует Володина Интерфакс.

"Видите, третий ряд пустой. Почему? Потому что пришел человек, который был носителем вируса, а мы были вынуждены принять решение о самоизоляции тех, кто с ним на одном ряду находился", - добавил Володин.

Как сообщила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, по уважительной причине на заседании во вторник отсутствуют 55 депутатов.

Также в числе тех, у кого сейчас нашли коронавирус, оказался главный тренер уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Томи Лямся. Положительный тест оказался и у двух хоккеистов.

Как теперь ходят в торговые центры

Из-за пандемии потребительское поведение россиян изменилось - они не приезжают в торговые центры погулять или купить "что-нибудь", а едут целенаправленно за конкретными вещами, пишет РБК со ссылкой на аналитиков CBRE.

Эта консалтинговая компания провела анализ выручки ритейлеров, продающих одежду и обувь в торговых центрах Москвы. Их выручка, по данным CBRE, в августе не упала, а выросла по сравнению тем же периодом прошлого года на 3-12%. Хотя число посетителей в этих центрах было ниже, чем год назад.

Потому, несмотря на снижение трафика в торговых центрах на 20% по отношению к прошлому году, у таких магазинов, как Uniqlo, Zara и H&M, выручка выросла на 20-30%. Аналитики считают, что дело не только в отложенном на самоизоляции спросе, а в новой долгосрочной тенденции: торговые центры - место для покупок, а не проведения досуга.

Еще одна вакцина

Минздрав России разрешил провести клинические исследования вакцины от коронавируса центру им. Чумакова, сообщает пресс-служба министерства.

Планируется, что в исследованиях примут участие более 3 тысяч добровольцев. На добровольцах уже испытывают вакцину центра им. Гамалеи, которую в России зарегистрировали еще летом, не дожидаясь окончания третьего этапа клинических испытаний. Она получила название "Спутник V", в ближайшее время ей собираются начать прививать врачей.

Разработка центра им. Чумакова - цельновирионная инактивированная вакцина. В центре пояснили, что в таких вакцинах используются либо ослабленные вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания, либо убитые, то есть инактивированные.

Вакцину от коронавируса, разработанную в новосибирском центре "Вектор", планируется зарегистрировать 15 октября. После регистрации ее собираются испытать на 5 тысячах добровольцев старше 60 лет.

Циркуляцию коронавируса в России удастся прекратить к ноябрю следующего года, если будет достигнут запланированный уровень вакцинации 70-80% населения, заявил во вторник директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.