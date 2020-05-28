Коронавирус в России: четверть опрошенных считают пандемию выдумкой

Россияне скептически относятся к пандемии. Особенно на юге

Более трети россиян (32,8%) скептически относятся к пандемии коронавируса - 23,2% считают эпидемию выдумкой "заинтересованных лиц", а 9,6% не верят в ее опасность. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), которые приводит РБК.

Как отмечают авторы исследования, поведение группы россиян, которая не верит в эпидемию или считает ее выдумкой, кардинально отличается от поведения тех, кто признает факт эпидемии.

Так, большая доля тех, кто не верит в пандемию, заявила, что навещает родственников (43%) и выходит на прогулку (54%). А три четверти (74,22%) респондентов из числа скептиков уверены, что введение ограничений и режима самоизоляции было лишним.

Лидером по числу "ковид-диссидентов" оказался Южный федеральный округ, где выдумкой эпидемию назвали 41,1% респондентов. Одновременно с этим регион находится на втором месте по числу жителей, которые либо полностью лишились дохода, либо он значительно снизился (52,1%). На первом месте по этому показателю Северо-Кавказский федеральный округ (53,8%).

По мнению исследователей, у людей, которые во время эпидемии потеряли работу, сильно снижается ощущение опасности распространения вируса.

Минздрав уточнил, как считать заразившихся

Минздрав рекомендовал не включать в статистику заболеваемости случаи коронавируса в легкой форме, когда у заболевшего нет жалоб.

"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса... Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", - говорится в рекомендациях ведомства.

В то же время минздрав указал, что в качестве причины смерти в случаях, связанных Covid -19, необходимо указывать коронавирус.

"Однако следует помнить, что во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от Covid-19. Поэтому в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти", - отмечается в документе.

Как теперь гулять по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне подписал указ о смягчении режима ограничений, который в числе прочего разрешает прогулки - но только по графику, опубликованному на сайте мэрии, три раза в неделю, в том числе в один из выходных.

Узнать расписание своего дома можно будет с 29 мая через приложение "Моя Москва".

Как это будет работать? Один из главных вопросов - как гулять, если фактическое место проживания не совпадает с адресом регистрации.

Как заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы", в таком случае опираться нужно на график "прогулочных дней" для дома, в котором вы зарегистрированы.

"Если у вас адрес прописки в Бирюлеве, вы знаете, в какие дни "гуляет" ваш дом в Бирюлеве, вы в этот день можете гулять в Медведкове", - пояснил чиновник.

Если вы собрались добираться до места прогулки на транспорте, личном или общественном, то по-прежнему нужно будет оформлять пропуск "для иных целей".

Все жилые дома в городе поделят на шесть групп, рассказал "Ведомостям" источник, близкий к мэрии. Первая группа сможет гулять в понедельник, среду и субботу, вторая ‒ в понедельник, среду и воскресенье, третья - во вторник, четверг, субботу, четвертая - во вторник, четверг, воскресенье, пятая ‒ в среду, пятницу, субботу, шестая ‒ в среду, пятницу, воскресенье, объяснил собеседник издания.

Город будет контролировать соблюдение режима прогулок, пообещал "Ведомостям" сотрудник мэрии. По его словам, будут проверять паспорт и постоянную или временную регистрацию жителя или договор аренды, а также соответствует ли расписанию день прогулки.

Пропускной режим в Москве продлен до 14 июня. Масочный режим ужесточен - теперь их нужно носить и на улице. Из указа Собянина можно сделать вывод, что и спортом нужно заниматься в масках. Перчатки, как и прежде, обязательно носить в транспорте и общественных местах.

Как будут работать торговые центры

Свои указом Собянин также разрешил открыть все непродовольственные магазины - это касается и торговых центров. В них будут пускать только ограниченное число посетителей с соблюдением дистанции, заявил Немерюк.

"Сейчас Роспотребнадзор готовит замечания. Да, конечно, если там не будет соблюдаться социальная дистанция, то руководство торгового центра обязано предпринять меры", - сказал он.

Сами ритейлеры, похоже, еще не до конца понимают, как они будут работать. Это следует из статьи "Коммерсанта", журналисты которого связались с торговыми сетями. Так, в "Икее" и "Детском мире" заявили, что будут ждать разъяснений от госорганов.

Павел Дуров пожертвовал биткоины проекту Егора Жукова

Основатель Telegram Павел Дуров пожертвовал 10 биткоинов (около 6,5 млн руб.) благотворительному проекту бывшего фигуранта "московского дела" Егора Жукова, который помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.

"Еще несколько тысяч человек, оказавшихся в трудном положении из-за пандемии, теперь получат бесплатные наборы с продуктами", - сообщил Жуков в "Инстаграме".

По словам студента, три тысячи нуждающихся уже получили помощь благодаря проекту.