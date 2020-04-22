Новых заболевших за сутки выявлено более 5 тысяч человек. Что еще происходит в России из-за коронавируса?

Число заболевших растет

В России за сутки выявлено еще 5 236 случаев заболевания коронавирусом, общее число зараженных в стране достигло 57 999. Выздоровели за сутки 547 человек (всего - 4 420), умерли - 57 (всего - 513).

На Москву пришлась примерно половина новых случаев коронавируса. За сутки количество подтвержденных диагнозов в городе выросло на 2 548.

Депутаты предлагают защитить жертв домашнего насилия

Число жалоб на домашнее насилие увеличилось после введения режима самоизоляции, заявили авторы законопроекта о домашнем насилии, среди которых депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова.

Они попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь с принятием мер по защите пострадавших. Об этом пишет РБК со ссылкой на имеющийся у редакции текст письма депутатов.

Как рассказала изданию Пушкина, парламентарии призывают срочно принять меры, чтобы начать защиту жертв в специфических условиях пандемии. "Эту пандемию нам точно придется лечить не один десяток лет, если не примем специальный закон", - заявила она.

В марте 2020 года выросло на 24% количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин по сравнению с февралем (2537 обращений против 2050 месяцем ранее). На 15% чаще стали обращаться в кризисный центр "Китеж" в Москве, и на 19% - в Красноярском крае. В вологодский кризисный центр поступило в три раза больше сообщений о насилии, говорится в письме.

Также на 40% выросло число женщин с детьми, которые заявили, что им негде жить, так как они потеряли работу и не могут оплачивать аренду, говорится в письме.

Они называют ситуацию беспрецедентной и отмечают, что в условиях изоляции цикл домашнего насилия будет сокращаться, а каждый следующий эпизод насилия будет более серьезным по форме, чем предыдущий.

В числе мер поддержки во время пандемии депутаты предложили обеспечить достаточное число убежищ для жертв домашнего насилия, в которые могут принять и при отсутствии регистрации, и составить реестр таких помещений. Также авторы призвали обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии и предотвращать любые виды проявления насилия.

На телевидении или на сайте госуслуг необходимо разместить план для пострадавших по обращению за медицинской, юридической и психологической помощью, считают депутаты. Они предлагают также создать координационные центры, которые помогут безопасно получить помощь. Для жертв насилия не должно быть ответственности за нарушение карантина, отметили авторы письма.

Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России опубликовал разъяснения о том, как штрафовать нарушителей режима самоизоляции. В документе говорится, что штрафы надо выписывать не по региональным, а по федеральным законам.

Это значит, что, к примеру, в Москве полиция должна штрафовать нарушителей не по местному КоАП, а по федеральному. Федеральное законодательство позволяет взыскивать крыпные штрафы (от 15 тысяч рублей) только с тех, кто был обязан находиться на карантине.

В то же время власти Москвы внесли в свой КоАП поправки, согласно которым разрешается штрафовать на сумму от 4-5 тысяч рублей тех, кто передвигается по городу без циврового пропуска - вне зависимости от того, обязан ли человек соблюдать карантин.

Московский рекорд по арестам

Сразу после ограничения возможности присутствия на судебном заседании слушателей московские суды поставили четырехлетний рекорд, за три дня избрав меру пресечения более чем 150 обвиняемым.

За три дня - 19-21 марта - в московские суды поступило 167 ходатайств о мере пресечения, из которых удовлетворили минимум 154, пишет РБК.

Ограничения на допуск в российские суды Верховный суд ввел 18 марта. Во время эпидемии разрешено рассматривать только неотложные дела, к которым и относятся заседания по избранию и продлению меры пресечения. На заседаниях могут присутствовать только участники процессов, а слушатели, в числе которых и родные обвиняемых, и журналисты, не допускаются.

Большинство решений об избрании меры пресечения, вынесенных в эти дни, касались дел о кражах, наркотиках, разбое и мошенничестве, расследуемых полицией, выяснили в РБК.

Число рассмотренных ходатайств об аресте выросло не только за три дня в марте, но и в апреле. С 1 марта по 12 апреля 2020 года в московских судах зарегистрировали 933 ходатайства о заключении под стражу и 64 ходатайства о домашнем аресте, что на 46% больше, чем за тот же период прошлого года. Большинство этих ходатайств были удовлетворены.

В больницах Владивостока и Красноярска - вспышка коронавируса

Две крупные вспышки заболевания коронавирусом зарегистрированы в больницах Приморского и Красноярского краев.

В Приморье основной очаг инфицирования - во Владивостокской больнице № 2. Там диагноз выявили у 42 человек, в том числе у 17 сотрудников медучреждения. Всего в Приморье 178 заболевших, и за сутки это число выросло на 74 человека.

В Красноярской офтальмологической клинической больнице имени Макарова коронавирус нашли у 89 человек, в том числе у 13 медиков. По данным на 21 апреля, всего в регионе 370 случаев заражения коронавирусом.