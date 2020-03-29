Коронавирус: в Москве уже больше тысячи заболевших

На официальном сайте московской мэрии размещено обращение Собянина, в котором он пишет: «Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве".

"Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами, - продолжает Собянин. - Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине — соблюдайте безопасную дистанцию".

По официальным данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случая заболевания Covid-19, большинство из них - в Москве и Московской области.