Коронавирус: в Москве больше тысячи заболевших, в России - 270 новых случаев

В воскресенье утром появились новые данные о количстве заболевших по всей России. Как сообщается на сайте "стопкоронавирус.рф", за последние сутки диагноз был поставлен еще у 270 человек. Таким образом общее число заболевших сейчас составляет 1534, восемь человек скончались, 64 - выздоровели.
На официальном сайте московской мэрии размещено обращение Собянина, в котором он пишет: "Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве".
"Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами, - продолжает Собянин. - Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине - соблюдайте безопасную дистанцию".
По словам Собянина, большинство москвичей выполняют рекомендации властей и не выходят из дома. Как отметил мэр, пассажиров в метро стало втрое меньше, в наземном транспорте - вдвое. При этом в субботу в городских парках побывало 52 тыс. человек. В сообщении сказано, что это "в разы меньше, чем в обычный выходной".
Вместе с тем, мэр пишет, что дома остаются далеко не все. "Много людей можно было увидеть на природных территориях. Среди тех, кто не соблюдает домашний режим, были и люди старшего поколения, которые входят в группу риска", - говорится в сообщении Собянина.
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