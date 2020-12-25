Коронавирус: реальное число заражений в РФ может в 6 раз превышать официальное

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 80 млн жителей планеты. Свыше 1,75 млн человек скончались от последствий заражения, выздоровели более 56 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 25 декабря (время московское).
Реальное количество жителей России, заболевших COVID-19, в 5-6 раз превышает показатели официальной статистики, утверждают аналитики "Сбериндекса". Это происходит за счет случаев легкого и бессимптомного течения болезни, которые остаются не выявленными из-за отсутствия сплошного тестирования. Около 16,6 млн жителей России переболеют новой инфекцией к концу 2020-го, считают эксперты "Сбериндекса". По их оценке, реальный суточный прирост новых заражений может находиться на уровне 165 000 случаев. В то же время оперштаб утверждает, что вирус в РФ обнаружен почти у 3 млн человек.
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