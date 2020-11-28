Коронавирус: число бедных в РФ по итогам года может вырасти на 1 млн

Председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин полагает, что на фоне пандемии число бедных в России по итогам 2020 года возрастет на 1 млн человек. Соответствующий прогноз он озвучил в субботу, 28 ноября, на Общероссийском гражданском форуме.

"У нас примерно на миллион прирастет бедность", - цитирует Кудрина агентство "Интерфакс". По данным Росстата, на конец 2019 года число россиян, доходы которых - ниже прожиточного минимума, достигало 18,1 млн человек (12,3 процента населения).

Спад экономики - на уровне 4,5 процента

При этом бывший министр финансов полагает, что спад экономики страны по итогам года может достигнуть 4,5 процента. По его словам, в официальных прогнозах называется показатель в 3,9 процента. "Думаю, больше 4 процентов, может быть 4,5 (будет. - Ред.)", - в свою очередь считает Кудрин.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее призвал власти России ввести дополнительные меры поддержки экономики, пострадавшей в результате пандемии. По итогам онлайн-консультаций с российской стороной 24 ноября было рекомендовано, в частности, продлить отсрочку по уплате налогов для предприятий и "продолжить работу по устранению структурных факторов, сдерживающих потенциальный рост". По оценкам МВФ, из-за пандемии ВВП России может в 2020 году упасть примерно на 4 процента. Однако в следующем году, если "ситуация с COVID-19 постепенно нормализуется", ожидается рост на 2,5 процента.