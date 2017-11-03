О причинах голодовки или требованиях Рудаковой не говорится. 1 ноября суд приговорил активистку к семи суткам административного ареста за нарушение законодательства об организации массовых мероприятий. Сама Рудакова заявила, что не устраивала никаких массовых мероприятий, а 7 октября были лишь одиночные пикеты оппозиционеров.
Diana Rudakova, born in 1991. Arrested for organizing Navalny rally in Tambov. Currently on hunger strike.— Leonid Ragozin (@leonidragozin) November 2, 2017
via @Vorewig pic.twitter.com/baHTtBkqT8
1 октября на пять суток была также арестована волонтер штаба Навального в Тамбове Маргарита Зайцева. На следующий день суд приговорил двух помощников Рудаковой - Игоря Сливина и Леонида Ярыгина - к 20 и 25 суткам административного ареста соответственно. Им также вменили в вину нарушения правил проведения публичных мероприятий.
По мнению оппозиционных активистов, задержания в Тамбове могут быть связаны с приездом Навального в Тамбов 29 октября и его встречей с жителями города на частной территории, принадлежащей одному их предпринимателей.
Штабы в поддержку оппозиционера Алексея Навального, объявившего о своих планах участвовать в президентских выборах 2018 года, созданы в десятках российских городов. Их сотрудники часто сталкиваются с противодействием местных властей и подвергаются административным наказаниям со стороны правоохранительных органов.
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