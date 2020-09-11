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Ситуация с Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия. Его слова приводит ТАСС.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Reuters / Scanpix

"Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре, - сказал он. - Это ведет нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал". Он вновь подчеркнул, что российские врачи, "которые, кстати, спасли Алексея Навального", не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. А российские власти не получили от Германии никаких доказательств того, что речь идет о преднамеренном преступлении.

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Небензя отметил, что запрос Москвы в адрес Берлина с просьбой предоставить результаты исследований "направлен именно на то, чтобы установить истину в возможном преступлении, к чему призывает Германия, а также другие страны". По его словам, Москва больше всех заинтересована в том, чтобы узнать причины произошедшего с Навальным, но посол РФ не получил в МИД Германии данных, запрошенных Москвой. По его словам, непредставление их будет рассматриваться как "вопиющая враждебная провокация" против России, которая подорвет российско-германские отношения и международные отношения в целом.

"Если вы требуете объяснений, положите факты на стол, и мы обменяемся мнениями. Почему мы должны верить в обвинения, не подтвержденные доказательствами, даже если это, как вы говорите, вне всяких сомнений?" - добавил российский дипломат.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", "даже первокурсник юридического вуза знает, что любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты, основанные на доступных нам показаниях, иначе у наших правоохранительных органов нет основания для того, чтобы начать расследование".

Ранее стало известно, что результаты анализов проб, взятых в ФРГ у Алексея Навального, переданы в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО). Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц указала, что Берлин не видит оснований передавать эти данные напрямую России и призвала Москву предоставить информацию об инциденте, в том числе как члена ОЗХО.

Между тем эксперты полагают, что Навальный был отравлен новой химической разработкой российских спецслужб. Веществом, относящимся к химоружию типа "Новичок", предположительно отравили чай или нанесли его на чашку, в которой напиток подали оппозиционеру. Остатки этого вещества были найдены учеными на руках самого Алексея Навального, а также на горлышке пластиковой бутылки, из которой он пил воду.

По данным газеты Die Zeit, в правительстве ФРГ уже не сомневаются, что за этим отравлением стоят российские спецслужбы, получающие приказы из Кремля. Операция с использованием такого опасного и сложного в изготовлении химоружия может проводиться только спецслужбами, а произвести такое вещество можно только в специальной лаборатории.

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