"Коммерсант" уволил журналистку из-за телеграм-канала про политику в Петербурге

"Объясняя причину увольнения, руководитель издательского дома Владимир Желонкин сообщил: то, что я пишу в "Ротонде", не соответствует редакционной политике "Коммерсанта". "Ротонду" он назвал "активизмом, несовместимым с журналистским статусом", – написала Карпенко в своем телеграм-канале.
В разговоре с газетой "Ведомости" Желонкин сказал, что телеграм-канал "Ротонда" – это уже не личная страница в соцсетях, а медиа. По контракту журналисты "Коммерсанта" не могут работать в других медиа, отметил гендиректор издательского дома.
"Единственное, что можно назвать активизмом, – это настойчивые попытки добиться того, чтобы работа городского правительства была одинаково открытой для всех журналистов", – написала Карпенко.
Недовольство могли вызвать и критические замечания к работе временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, считает журналистка.
На канал "Ротонда" подписаны более 8 тысяч человек.
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