"Коммерсант" уволил журналистку из-за телеграм-канала про политику в Петербурге

Корреспондентка газеты "Коммерсант" в Санкт-Петербурге Мария Карпенко была уволена по соглашению сторон. Как считает журналистка, контракт с ней расторгли из-за недовольства администрации президента и петербургских властей. Гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин подтвердил, что увольнение произошло из-за телеграм-канала "Ротонда", который ведет Карпенко.
Protestas Sankt Peterburge
© Reuters / Scanpix

"Объясняя причину увольнения, руководитель издательского дома Владимир Желонкин сообщил: то, что я пишу в "Ротонде", не соответствует редакционной политике "Коммерсанта". "Ротонду" он назвал "активизмом, несовместимым с журналистским статусом", – написала Карпенко в своем телеграм-канале.

В разговоре с газетой "Ведомости" Желонкин сказал, что телеграм-канал "Ротонда" – это уже не личная страница в соцсетях, а медиа. По контракту журналисты "Коммерсанта" не могут работать в других медиа, отметил гендиректор издательского дома.

Статьи по теме:
Защитникам Рунета открыли глаза: его хочет отключить не Кремль, а "кто-то из-за океана"  (21)
"Против этого безумия": митинг несогласных с законом о суверенном интернете проходит в России  (75)

"Единственное, что можно назвать активизмом, – это настойчивые попытки добиться того, чтобы работа городского правительства была одинаково открытой для всех журналистов", – написала Карпенко.

Недовольство могли вызвать и критические замечания к работе временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, считает журналистка.

На канал "Ротонда" подписаны более 8 тысяч человек.

"Настоящее время"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Москве на акции в честь Сталина задержали прокричавшего "Сгори в аду, палач народа" (44)

На Красной площади в Москве на акции "Две гвоздики...

Россия

В Ленинградской области задержали подростка, который грозился устроить стрельбу в колледже

Полицейские задержали в Ленинградской области...

"Коммерсант" уволил журналистку из-за телеграм-канала про политику в Петербурге

Корреспондентка газеты "Коммерсант" в Санкт-Петербурге...

Путин подписал законы о штрафах за "фейковые" новости и неуважение к власти (10)

Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал принятые...

ВИДЕО: Парфенов выпустил первую с 2004 года серию "Намедни" (1)

Журналист и писатель, пятикратный лауреат премии ТЭФИ...

Умер российский режиссер Марлен Хуциев (2)

Народный артист СССР , режиссер Марлен Хуциев умер в...

TOP новостей

Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (21)

Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...

Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции (10)

Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...

Сквернялис предлагает на пост министра охраны окружающей среды Мажейку

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , по...

На посту президента Сквернялис рассмотрел бы перенос посольства Литвы в Иерусалим (9)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис заявил, что если...

Назарбаев ушел с поста президента Казахстана (10)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта...