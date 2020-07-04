Комиссия СПЧ назвала абсурдным требование шести лет колонии для журналистки Светланы Прокопьевой

"Сам факт возбуждения дела против нее - абсурден. Прокуратура могла отказаться от обвинения и тем самым закрыть дело, которое на контроле у международного сообщества. Вместо этого - совершенно абсурдные требования огромного уголовного срока при полном отсутствии состава преступления", - говорится в заявлении на сайте СПЧ.

Члены комиссии выразили сочувствие "другим жертвам псковской прокуратуры, показавшей сегодня свою полную некомпетентность", и выразили надежду, что суд "окажется профессиональнее стороны обвинения".

7 ноября 2018 года Светлана Прокопьева, выступая в своей авторской программе в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", рассуждала о причинах взрыва в приемной управления ФСБ по Архангельской области, который совершил 17-летний студент-анархист Михаил Жлобицкий. Она пыталась проанализировать его мотивы и предположила, что государство своей чрезмерной жестокостью само подталкивает молодых людей к противоправным действиям.

"На тему мотивации террористов, зарождения терроризма, как явления, написаны сотни книг. Попытки разобраться в их мотивах не делают людей соучастниками преступления. Прокопьева никак не высказывалась в поддержку поступка Жлобицкого", - заявили в комиссии по свободе информации и правам журналистов.

Текст выступления Прокопьевой был опубликован под заголовком "Репрессии для государства" на информационном портале "Псковская лента новостей". Следствие настаивает, что он направлен "на формирование положительного отношения к терроризму", а теракт в нем предстает "как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России".

Уголовное дело Светланы Прокопьевой состоит из 12 томов, обвинительное заключение - из 99 листов. Приговор журналистке огласят 6 июля в 12:00. Прокурор в ходе заседания 3 июля назвал преступление полностью доказанным и обратил внимание на "общественную опасность содеянного". По словам гособвинителя, Прокопьева "умышленно, желая наступления событий, подготовила аудиозапись" с оправданием терроризма, которая была распространена через СМИ.

Защита заявила, что в двух психолого-лингвистических экспертизах, проведенных по делу, есть противоречия и что наличие признаков оправдания терроризма в публикации журналистки не доказано. В июне в суде выяснилось, что у повторной экспертизы, которая проводилась в Хакасском государственном университете, есть признаки подделки.

В вузе официально сообщили, что не проводили никакой экспертизы по делу Прокопьевой, в бланки, на которых представлено заключение, не соответствуют бланку университета. В экспертизе также неверно указан учредитель университета, индекс, название вуза и название филологического института. А эксперт-лингвист Юлия Бойкова не состоит в штате, поэтому не не имеет права осуществлять экспертизу от имени университета. Однако суд отказался исключить эту экспертизу из материалов дела как недопустимое доказательство.

"Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порою не правы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет", - сказала Прокопьева в своем последнем слове. Она отметила, что критика не всегда может быть справедливой, "но пусть лучше будет, в том числе, необоснованная критика, чем не будет вообще никакой".

3 июля возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов в поддержку Прокопьевой, сопровождавшаяся задержаниями. В числе задержанных были спецкор "Новой газеты" Илья Азар и еще несколько журналистов. Всех их отпустили около 3 утра под обязательства о явке для составления протоколов по статье о нарушении правил участия в акции.