Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию после того, как одним из его выступлений заинтересовалась полиция. Об этом сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьев интернет-изданию "МБХ медиа" в четверг, 23 января. "Покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее. Куда он уехал, мы пока не можем говорить", - сказал Соловьев, добавив, что уголовного дела против Долгополова пока не возбуждали.
Александр Долгополов опубликовал 21 января на своей странице в Instagram копию запроса управления МВД по Московской области в петербургский клуб HopHead, где в апреле 2019 года было записано шоу комика "Новый час шуток". На портале YouTube это шоу посмотрели более 2,5 млн человек.
Полиция потребовала от организаторов мероприятия предоставить ей данные о Долгополове. Позже стало известно, что запрос поступил на основании жалобы жителя Орехово-Зуево, которого возмутила шутка комика на религиозную тему.
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