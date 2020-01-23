Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию после того, как одним из его выступлений заинтересовалась полиция. Об этом сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьев интернет-изданию "МБХ медиа" в четверг, 23 января. "Покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее. Куда он уехал, мы пока не можем говорить", - сказал Соловьев, добавив, что уголовного дела против Долгополова пока не возбуждали.

Александр Долгополов опубликовал 21 января на своей странице в Instagram копию запроса управления МВД по Московской области в петербургский клуб HopHead, где в апреле 2019 года было записано шоу комика "Новый час шуток". На портале YouTube это шоу посмотрели более 2,5 млн человек.

Полиция потребовала от организаторов мероприятия предоставить ей данные о Долгополове. Позже стало известно, что запрос поступил на основании жалобы жителя Орехово-Зуево, которого возмутила шутка комика на религиозную тему.