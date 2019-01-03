Как написал Красовский в своем фейсбуке, после первых 12 тысяч просмотров авторы фильма получили около 300 пожертвований.

Средства на съемки "Праздника" собирались краудфаундингом.

Красовский решил не пытаться получать прокатное удостоверение для фильма на фоне дискуссии о допустимости комедий, действие которых происходит во времена Великой Отечественной войны.

Первоначально "Праздник" должен был быть выложен в сеть 31 декабря, но режиссер отложил премьеру из-за обрушения дома в Магнитогорске.