На допросе Евдокимов заявил, что самолет после попадания молнии вел себя некорректно. По мнению пилота, пожар распространился в салоне, так как кто-то открыл заднюю дверь, что создало воздушную тягу (через передние двери эвакуировали пассажиров). Евдокимов утверждал, что сам по себе корпус самолета мог долго выдерживать температуру горения топлива.
Защита также настаивает на дополнительной экспертизе крепления шасси, которые при ударе о взлетно-посадочную полосу пробили топливные баки. 2 октября после предъявления обвинения Евдокимова отпустили под подписку о невыезде.
В предварительном отчете МАК сказано, что задняя левая дверь салона сгоревшего самолета была обнаружена с рычагом в положении ”открыто”. Сразу после катастрофы источник ТАСС утверждал, что дверь попытался открыть погибший бортпроводник Максим Моисеев.
Следственный комитет предъявил командиру Евдокимову обвинение в том, что тот ”осуществил грубую посадку” и дальнейшими действиями повлек возгорание и гибель пассажиров и Моисеева.
Командир сгоревшего суперджета рассказал на допросе, что пассажиры погибли из-за открытой задней двери салона
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