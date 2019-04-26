Воспитательницы признаны виновными в преступлениях по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и по пунктам "а", "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух или более лиц, заведомо несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Они приговорены к четырем годам колонии общего режима и принудительным работам во время отбывания наказания.
В апреле 2017 года в отношении двух воспитательниц муниципального детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края было возбуждено уголовное дело по обвинению в истязаниях воспитанников. Родители детей в возрасте 4-5 лет, посещающих среднюю группу детсада, заметили у малышей следы уколов от иголок. В ответ на расспросы дети рассказали родным, что у их воспитателей есть "помощницы" - канцелярские булавки, которыми они кололи воспитанников в наказание за "плохое" поведение.
В ходе расследования установлено, что в период с 2016 года по апрель 2017-года воспитатели детсада кололи воспитанников булавками в область языка, ягодиц, рук, ног и других частей тела. Во время следствия воспитатели частично признали свою вину и раскаялись в содеянном.
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