"5 ноября за нарушения общественного порядка в центре Москвы задержаны 263 человека", - цитирует агентство Интерфакс заявление пресс-службы ГУ МВД Москвы.

Задержанных отвозят в территориальные отделы полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе.

"ОВД-Инфо" называет другую цифру - 346 задержанных в Москве и 13 в Санкт-Петербурге. По всей России задержано 380 человек, сообщает портал.

Всех задержанных в Москве развезли по 19 отделениям полиции, сообщает "ОВД-Инфо".

Как сообщал ранее источник агентства ТАСС, у ряда задержанных при досмотре изъяты средства самообороны. По информации "ОВД-Инфо" и пользователей "Твиттера", среди задержанных есть несовершеннолетние.

Как ранее рассказала Би-би-си заместитель руководителя правозащитного проекта "Открытой России" полина Немировская, основная часть задержаний в Москве прошла на Манежной и Пушкинской площади. На Манежной полицейские проводили тщательные досмотры прохожих, часть из которых потом задерживали.

После Манежной задержания продолжились на Пушкинской площади и Тверской улице.

"На Манежной площади по информации, которая нам поступает, уже все более-менее зачистили. Сейчас приходят сообщения о том, что начинается "винтилово" на Пушкинской площади, рядом с Тверской. По Манежной площади, то, что нам сообщали, - людей досматривали по несколько раз, и выборочно, молча уводили в автозаки. Сейчас их развозят в ОВД "Тверской" и ОВД "Китай-город," - сказала правозащитница.

"ОВД-инфо" сообщает также о задержаниях в Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону.

На прямой трансляции с Манежной, организованной одним из Youtube-каналов, было видно, как полицейские задерживают гуляющих по площади людей и уводят их в автозаки.

Среди задержанных был корреспондент "Эха Москвы" Андрей Ежов, об этом он написал в своем "Твиттере" (его доставили в ОВД "Басманный", а позже, как он сам написал, отпустили)

Большинство соседей по автозаку — младше 25 лет pic.twitter.com/r4IFZdshkv— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017

Усиленные меры безопасности введены также в Санкт-Петербурге. Как сообщает "Фонтанка", у Смольного дежурят усиленные отряды ОМОНа.

Ранее издание сообщило, что на площади Пролетарской Диктатуры у Смольного полицейские задержали мужчину, у которого нашли респиратор, маску, аптечку, петарды, газовый баллончик и нож.

По информации корреспондента "Фонтанки", мужчина был доставлен в отделение полиции.

Движение "Артподготовка" оппозиционера Вячеслава Мальцева назначило на 5 ноября масштабную протестную акцию, которую сам Мальцев называл референдумом по смене власти в России. Накануне в беседе с "Дождем" Мальцев заявил о задержании более 100 своих сторонников по всей России.

3 ноября ФСБ заявила о задержании ряда активистов, которые 5 ноября планировали нападения на полицейских и поджоги. Активистов движения задерживали в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске.

Серьезность заведенных дел против сторонников Мальцева дел колеблется от обвинений в публичной матерщине до подготовки взрыва ЛЭП.

В конце октября красноярский краевой суд признал экстремистским и запретил в России движение "Артподготовка". Сам Мальцев покинул Россию.

Ну в общем, я тут в автозаке pic.twitter.com/ojmBrHRgne— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017

Супер подготовленного революционера с пиротехникой и топором задержали. pic.twitter.com/EeGAWoDugA— Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

Ментов много. Объявили о контр-террористической операции, всех обыскивают. pic.twitter.com/cneEnFjx59— Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017