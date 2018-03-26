Ранее Следственный комитет подтвердил гибель 56 человек. Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, еще более 40 человек пострадали. "С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре", - добавила Петренко.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что на данный момент опознаны тела 15 погибших.

По данным местных изданий, в больницах остаются 11 пострадавших. Самый тяжелый из них - 11-летний мальчик, который выпрыгнул из окна четвертого этажа. Как пишет "Комсомольская правда - Кемерово", в пожаре у него погибла вся семья - родители и младшая сестра. Ребенка, который получил травматическое поражение грудной клетки, перелом костей таза, а также травму органов брюшной полости, ввели в искусственную кому, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, прилетевшая сегодня в Кемерово.

Также в тяжелом состоянии находится 18-летний юноша, который также спрыгнул с четвертого этажа, но более удачно, чем 11-летний мальчик. У юноши черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Сейчас его состояние ближе к средней степени тяжести. Он находится в больнице вместе с отцом. Остальные девять пациентов находятся в больнице с отравлением угарным газом. Большинство из них при пожаре тоже потеряли родных и близких, отмечает "КП".

В группе "Инцидент Кемерово" опубликован список поступивших в медицинские учреждения с места происшествия.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" начался в воскресенье около 16:00 по местному времени (12:00 по Москве). Его тушение заняло более 12 часов, при этом в понедельник днем здание снова задымилось.

Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на верхнем четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По сообщениям МЧС, в торговом центре практически на всей площади пожара обрушилась кровля.

В "Зимней вишне" работали кинотеатры, фудкорты, супермакеты электроники и продовольственные магазины, боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков. Торгово-развлекательный комплекс находится на одной центральных улиц Кемерова - проспекте Ленина.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Накануне глава СКР Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в центральный аппарат СК.

Также стало известно, что три человека, в том числе гендиректор ТЦ, задержаны в связи с пожаром

Генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово" находится на допросе в Следственном комитете, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых органах. По данным "СПАРК-Интерфакс", гендиректор компании - Надежда Судденок, она же является ее 100%-ным владельцем.