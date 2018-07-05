Русская служба Би-би-си наблюдала за тем, как проходило обсуждение этой темы с участием депутатов, юристов и чиновников.

Тест на экстремизм

Поручение проанализировать практику применения статей об экстремизме Владимир Путин дал во время "прямой линии" 7 июня. Тогда депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) пожаловался президенту России на то, что преследование по обвинениям в экстремизме "доходит до маразма", а поводами для таких дел часто становятся репосты и лайки в соцсетях.

Спустя месяц, 4 июля, члены ОНФ начали обсуждение предложений по этой теме вместе с депутатами, судьями Верховного суда России, юристами, представителями Роскомнадзора, прокуратуры, МВД и минюста. Результат этих консультаций до 15 сентября должен быть отправлен в контрольное управление администрации президента.

"Мы понимаем, что мы молодежь на сайт минюста не затащим, хотя у нас список [запрещенных материалов] на главной странице. Может быть, нам стоит подумать над тем, чтобы рядом с кнопкой "поделиться" была функция "проверить на экстремизм"?" - выступил с неожиданным предложением представитель министерства юстиции Михаил Бабков, пояснив, что его подразделение как раз занимается ведением федерального перечня экстремистских материалов.

Сейчас в списке минюста более 4 тысяч запрещенных к распространению материалов - это тексты, аудио и видеофайлы. В перечне указаны лишь их названия и некоторые исходные данные (например, дата издания или типография), а сами материалы не доступны.

По мнению Бабкова, на основе этого массива информации можно было бы придумать программу, которая до публикации в соцсетях сверяла бы текст поста с имеющимся запрещенным контентом.

"Здесь уже речь идет о квалификации деяния. У нас, конечно, незнание закона не освобождает от ответственности. Но одно дело, когда у пользователя были сведения о том, что материал экстремистский, а другое - если не знал, не посмотрел, не увидел", - пояснил чиновник, предположив, что специально созданная программа могла бы выдавать предупреждение пользователю на основе анализа 4 тысяч запрещенных файлов.

"Хорошая мысль, - отреагировала депутат и член ОНФ Наталья Костенко. - Наверное, мы соберем отдельно "Яндекс", Mail.ru, соцсети, чтобы они что-то посоветовали".

При наличии такой опции, убеждена депутат Костенко, граждане сами будут помогать органам, запрещающим нелегальный контент: "Можно подумать [над предложением ввести автоматическую проверку текста на экстремизм], чтобы действительно человек мог где-то узнать, что эта информация [экстремистская], и сообщить Роскомнадзору или в прокуратуру о распространении такой информации".

Предупреждение за первый репост

Депутата Алексея Журавлева ("Родина") поразило отсутствие оправдательных приговоров в 2014-2016 годах по обвинениям в возбуждении ненависти или вражды.

"Ну это чудовищно! Если какой-то эксперт решил, что этот человек должен сидеть, суд говорит: есть, будет сидеть!" - возмущался депутат.

"Если мы говорим о второй части этой статьи [282-й статьи УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды] - с применением насилия, группой лиц, с использованием служебного положения, тогда понятно, это действительно серьезная вещь, - продолжил Журавлев. - Но если это обычные вещи, которые делаются с точки зрения лайков и репостов - это, конечно, невозможно в сегодняшних условиях".

Поправки, которые ввели уголовную ответственность за "действия, направленные на возбуждение ненависти … с использованием в том числе сети интернет" и сделали возможным тюремные сроки за репосты, Госдума приняла в июне 2014 года. Депутат Журавлев тогда был одним из 326 парламентариев, проголосовавших за ужесточение закона.

"У меня вообще большие вопросы к этой статье, - заметил инициировавший обсуждение депутат Шергунов, - но я как реалист хотел бы, чтобы мы, по крайней мере, поговорили о конкретизации того, что такое экстремизм. Вы же прекрасно понимаете, что при желании в экстремисты можно записать всех без исключения, кто публично высказал свое мнение".

Депутат Шергунов предлагает для тех, кто впервые "нечто такое осуществил - лайкнул, репостнул", хотя бы заменить уголовную ответственность административной. Он и Журавлев внесли в Госдуму законопроект с соответствующими поправками.

Теоретически распространение признанных экстремистскими материалов - это административное правонарушение, которое сейчас наказывается штрафом.

Депутат Костенко предлагает по отношению к тем, кто впервые попал под эту административную статью, ограничиться предупреждением. Штрафы, по мнению Костенко, следует применять только в тех случаях, когда человек продолжит публиковать материалы из списка минюста.

Однако на практике репосты становятся поводом для возбуждения дела по уголовной статье, - по обвинениям в возбуждении ненависти или же в публичных призывах к экстремизму.