Как сообщает в твиттере российское посольство в КНДР, вечером 27 июля судно вышло из порта Вонсан «в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства».
«Продолжим выяснение обстоятельств задержания российского судна», — говорится в заявлении посольства.
Команду траулера, принадлежащего ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» из Невельска Сахалинской области, обвиняли в незаконном пересечении границы. Российская сторона утверждала, что судно было захвачено в нейтральных водах.
На борту «Сянхайлинь-8» находились 17 моряков — 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.
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