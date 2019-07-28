Власти Северной Кореи отпустили российский рыболовецкий траулер «Сянхайлинь-8», задержанный 17 июля.
Japonija per kelis mėnesius iš žvejybos rajono išvarė per 300 Šiaurės Korėjos laivų
© AP / Scanpix

Как сообщает в твиттере российское посольство в КНДР, вечером 27 июля судно вышло из порта Вонсан «в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства».

«Продолжим выяснение обстоятельств задержания российского судна», — говорится в заявлении посольства.

Команду траулера, принадлежащего ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» из Невельска Сахалинской области, обвиняли в незаконном пересечении границы. Российская сторона утверждала, что судно было захвачено в нейтральных водах.

На борту «Сянхайлинь-8» находились 17 моряков — 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.

Медуза
Статьи по теме:

Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками в Японском море (84)

Пограничники КНДР задержали сейнер почти в 100 км от...

КНДР запустила две ракеты малой дальности (1)

Северная Корея осуществила утром 25 июля запуск двух...

Россия

КНДР отпустила задержанное российское судно (1)

Власти Северной Кореи отпустили российский...

Путин совершил глубоководное погружение в Финском заливе (37)

На фоне протестов с массовыми задержаниями в Москве...

Акция оппозиции в Москве: задержаны более тысячи человек, включая лидеров (151)

27 июля у здания московской мэрии проходит акция...

В Москве задержаны независимые кандидаты Дмитрий Гудков и Юлия Галямина (7)

Дмитрия Гудкова задержали на пути в Москву с дачи в пяти...

У оппозиционеров в Москве прошли обыски накануне митинга (4)

Следователи пришли с обысками домой к Илье Яшину, в штаб...

TOP новостей

Romas Lazutka, Aistė Adomavičienė Aistė Adomavičienė Romas Lazutka

Ответ на шокирующее заявление экономиста о бедности: есть другой вопрос - как люди выживают на 122 евро

Хочется верить, что жизнь в Литве становится лучше,...

Витебск - культурная столица трёх государств Славянский базар в Витебске Славянский базар в Витебске Славянский базар в Витебске Славянский базар в Витебске Витебск - культурная столица трёх государств

"Бренд Беларуси": на "Славянский базар" - за попсой и высокой культурой (11)

Уже почти три десятилетия в Витебске проходит едва ли...

Готовьтесь к жаре: температура поднимется до 32 градусов (1)

В воскресенье утром дорожные покрытия в Литве были...

Почему молодые водители совершают больше ДТП: автомобилем надо управлять с 25 лет (20)

Казалось бы, молодые водители, которые только что...

Аварийные огни включаете в благодарность, а сигналите – когда злитесь: как надо поступать на самом деле (15)

Несмотря на то, что демонстрация разного рода световых...