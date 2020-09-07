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Российского политика Алексея Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось, сообщили в немецкой клинике "Шарите".
Ligoninė, kurioje gydomas Aleksejus Navalnas
Ligoninė, kurioje gydomas Aleksejus Navalnas
© AP / Scanpix

Оппозиционера также снимают с аппарата искуственной вентиляции легких. Он начал реагировать на речь, говорят врачи.

"Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - говорится в сообщении клиники.

Врачи согласовали публикацию данных о состоянии Навального с его женой Юлией, сказали в клинике.

Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в местную больницу.

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Родственники и соратники Навального требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж. Российские врачи настаивали, что в таком состоянии он не транспортабелен, но в итоге дали разрешение на перевозку политика в Германию. Его поместили в берлинскую больницу "Шарите".

2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". К такому выводу пришли специалисты из лаборатории вооруженных сил Германии.

Российская сторона настаивает, что в анализах, которые у Навального брали в омской больнице, следов каких-либо отравляющих веществ найдено не было.

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