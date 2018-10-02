"Этот Мазурин – просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке", – заявил Киселев.
Мазурин написал статью, в которой рассказывал о реконструкции дорогого дома в Коктебеле в аннексированном Россией Крыму. По утверждению журналиста, дом на холме с видом на море построен с многочисленными нарушениями и может сползти в низину на чужую недвижимость. В тексте Мазурин утверждал, что руководил реконструкцией дома в 2015-2016 годах. Имя владельца здания издание не называло, однако позднее автор утверждал, что речь шла о российском телеведущем Дмитрии Киселеве.
"Я принимал участие в этом деле как строитель. Конечно, как у строителя задача у меня была реализовать то проектное решение, которое было согласовано. Я отметил в своей статье, что, на самом деле, я в известной степени восхищаюсь этим человеком, потому что своей виллой он действительно украсил внешний вид Коктебеля. Но я написал и о том, как шла стройка. В статье даже адреса не было указано, не было фамилии Киселева. Но результат был такой, что в воскресенье (не вчерашнее, а 23 сентября) номер поступил в продажу, а в понедельник, 24-го, в 9:30 уже вся редакция была на ушах, потому что был звонок из Москвы, с требованием уволить всех, кто имеет отношение к выпуску материала, с требованием, чтобы эти люди выкупили за свой счет весь оставшийся тираж. И этот тираж стали изымать из продажи", – рассказал Мазурин в интервью Радио Свобода.
После публикации статьи весь тираж газеты "Город24" был выкуплен редактором якобы по требованию Киселева, заявил Мазурин "Новой газете". В интервью телеканалу "Дождь" он рассказал, что главный редактор газеты Елена Войтова была уволена. Сама Войтова эту информацию не комментировала. Текст статьи был выложен в анонимном telegram-канале "Крымский канал".
О строительстве дома в Коктебеле Киселев рассказывал в интервью украинскому изданию "Факты" в 2006 году. Он упоминал, что дом построен в зоне активного оползня, и изначально власти Крыма запрещали ему строительство. После завершения строительства Киселев показывал свой дом украинскому телеканалу "Крым", там он рассказывал, что участок был укреплен перед строительством по предложению украинских властей.
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