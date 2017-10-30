"Всю прошедшую неделю наша псевдолиберальная тусовка, что группируется вокруг "Эха Москвы", почем зря травила телевизионные госканалы, а за ними и Кремль - за создание некоей "атмосферы ненависти" в стране, при которой и журналистов режут", - заявил Киселев, напомнив, что поводом для этой "травли" послужило нападение на радиоведущую "Эха" Татьяну Фельгенгауэр.

После нападения главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил , что он считает одной из причин ЧП созданную в стране "атмосферу ненависти, натравливания, науськивания" на журналистов. В частности, он напомнил высказывание, якобы допущенное в адрес ведущих "Эха" телеведущим Владимиром Соловьевым: "Кто заткнет их поганые рты?" Отметим, что сам Соловьев отрицает, что говорил нечто подобное.

Киселев заявил, что руководство "Эха" валит "с больной головы на здоровую, обвиняя всех вокруг, кроме себя". Между тем, по его мнению, "именно внутри этой "эховской" тусовки и разлита атмосфера ненависти, непримиримости", а "личные оскорбления и угрозы - просто норма".

"Если мы здесь предпочитаем вести политическую дискуссию, приводя аргументы, то "непримиримые" с наслаждением клянут "киселевых-соловьевых", то есть лично. Путина все обожают приложить, Пескова, мол, не государство у нас под названием "Россия", а режим - путинский режим. И, мол, не Россию они ненавидят, а вот этот самый путинский режим. И когда они атмосферу вот такой ненависти сгущают, то трогать их не моги", - сказал он.

Телеведущий также напомнил, что именно в среде "Эха" возникла мысль раздать журналистам пистолеты для защиты от возможных нападений. "Когда же на "Эхе" наивно спрашивают, а какова альтернатива, ответ прост: а вы сами не создавайте в своей среде и вокруг себя атмосферу ненависти", - резюмировал ведущий программы "Вести недели" и гендиректор МИА "Россия сегодня".

Киселев также назвал аудиторию "Вестей FM" более здоровой, чем аудиторию "Эха Москвы". По его словам, судя по результатам соцопросов, которые проводит само "Эхо", люди, которые слушают эту радиостанцию, "самые несчастные и депрессивные в стране". Он также заявил, что сам руководитель "Эха" Алексей Венедиктов страдает "бредом преследования", сравнив его с напавшим на Фельгенгауэр Борисом Грицем. Так Киселев объяснил решение Венедиктова "эвакуировать из РФ" радиоведущую Ксению Ларину.

Эфир Киселева прокомментировал в блоге на сайте "Открытая Россия" ведущий "Эха Москвы" Антон Орех. Он посчитал обвинения Киселева в адрес журналистов радиостанции, которые якобы "затравили" Кремль "со всеми его пропагандистами", ложью, а самого Киселева назвал манипулятором.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр в здании редакции 23 октября совершил гражданин РФ и Израиля Борис Гриц, ударив журналистку ножом в шею. Ей сделали операцию, ее жизни ничто не угрожает, голосовые связки не задеты.

На допросе в рамках дела о покушении на убийство Гриц утверждал, что Фельгенгауэр установила с ним "телепатический контакт" и изводила сексуально. На данный момент следствие рассматривает только одну версию нападения, связанную с психической неустойчивостью преступника.

Аналогичного мнения придерживаются и в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сочувствие потерпевшей журналистке и всему коллективу "Эха Москвы", назвав совершенное нападение поступком безумца.