Как утверждали следователи, на митинге 27 июля он ударил в голову сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем, из-за чего тот испытал физическую боль. В основе его дела лежит видеозапись, на которой молодой человек касается каски омоновца, пытаясь поднять ему забрало.

Сам же Жуков утверждал, что просто трогал каску росгвардейца, пытаясь привлечь его внимание, но ударов потерпевшему не наносил.

Видео с задержанным по делу о «массовых беспорядках» Кириллом Жуковым показывали по федеральным каналам https://t.co/ykerpLERX0 pic.twitter.com/2xcxOVowAr — Медиазона (@mediazzzona) 31 июля 2019 г.



На заседание суда поддержать Жукова пришли Владислав Барабанов, дело в отношении которого накануне прекратили, а также поэт Лев Рубинштейн, пишет "Медиазона".

В первый раз 26-летнего Жукова задержали 27 июля по административной статье. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей за участие в несогласованном митинге, повлекшем помехи для движения пешеходов или транспорта.

Спустя три дня, 31 июля, за ним пришли следователи, а 17 августа ему уже предъявили обвинение в окончательной редакции, убрав из нее статью о массовых беспорядках.

Кирилл Жуков сам служил во внутренних войсках - в качестве срочника в дивизии особого назначения под Петербургом. Он работал машинистом в метро, в суде он сообщил, что зарегистрирован в Москве и сейчас официально не трудоустроен.

Свою вину Жуков не признал. Прокурор просил для него 4,5 года колонии общего режима.