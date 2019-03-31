Находящийся под домашним арестом с августа 2017 год российский режиссер Кирилл Серебренников был удостоен Национальной премии кинематографических наук и искусств "Ника" в номинации "Лучшая режиссерская работа". Награда ему была присуждена за фильм "Лето", сообщается в субботу, 30 марта, на сайте Российской академии кинематографических искусств.

Серебренников, которого Следственный комитет РФ подозревает в мошенничестве в особо крупном размере при реализации проекта "Платформа", был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге во время съемок фильма "Лето" и монтировал картину, уже находясь под домашним арестом. Получать почетную статуэтку пришлось продюсеру фильма Илье Стюарту. "Я желаю нам всем, чтобы это был последний раз, когда Кирилл Серебренников не выходит лично за своим призом", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

В поддержку Серебренникова, Олега Сенцова, а также всех творцов, "страдающих в заключении", выступила во время церемонии вручения премии и актриса Елена Коренева, удостоенная "Ники" за "Лучшую женскую роль второго плана"

Иоселиани, Серебряков, Жук и другие

Премии "Ника" за "Лучшую мужскую роль" были удостоены Алексей Серебряков ("Ван Гоги") и Евгений Цыганов ("Человек, который удивил"). За "Лучшую женскую роль" Нику получила актриса Марта Козлова за фильм "Война Анны". Эта же картина названа "Лучшим игровым фильмом года".

"Лучшим игровым фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии" стала работа белорусского режиссера Дарьи Жук "Хрусталь".

Живущий во Франции классик советского и грузинского кинематографа 85-летний Отар Иоселиани стал лауреатом почетной номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова.