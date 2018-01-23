Керимов вернулся во Францию после поездки в Россию

19 января прокурор Ниццы сообщил, что власти Франции разрешили Керимову, обвиняемому в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, съездить на три дня в Россию, чтобы навестить близких родственников.

Во время визита в Россию Керимов, в частности, встретился со спикером верхней палаты парламента России Валентиной Матвиенко. Во время разговора сенатор выразил уверенность, что он сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Он подчеркнул, что не будет скрываться, намерен сотрудничать со следствием и надеется в скором времени вернуться в Россию.

В конце ноября 2017 года Керимова задержали в Ницце по делу об уклонении от уплаты налогов. Reuters писало, что основанием для расследования могли стать сделки по приобретению нескольких вилл на Лазурном берегу при помощи фирм-однодневок. Сенатора отпустили под залог в размере 40 миллионов евро, но запретили ему выезжать за пределы департамента Приморские Альпы. В России сочли эти меры незаконными. Сенатор вину не признал.

15 января Nice Matin.написала, что по делу Керимова задержали швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера. По версии следствия, бизнесмен мог быть «подставным лицом» Керимова и помогать ему в совершении сделок.