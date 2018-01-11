В то же время более чем в половине компаний (52%) заявили, что намерены расширять свой персонал, а представители еще 14% фирм сказали, что число их сотрудников в этом году останется без изменений. В прошлом году о планах сокращать персонал говорили 12% компаний.

Как отмечается в исследовании, численность персонала планирует снизить 26% компаний с персоналом более 500 человек. Чаще о снижении численности персонала на 2018 год говорят компании из московского региона.

Почти половина опрошенных фирм (45%) считают, что 2018 год будет сложнее предыдущего с точки зрения выстраивания рабочих процессов, и только 14 процентов думают, что он будет легче 2017-го.

Что касается окладов сотрудников, то около половины работодателей полагают, что они в следующем году останатся без изменений как у топ-менеджеров, так и у рядовых специалистов.

"Несмотря на положительные тенденции и наличие компаний, готовых увеличить оклады для всех уровней специалистов, по сравнению с 2016 годом планировать это стало меньше компаний", - отмечается в исследовании.

Накануне Всемирный банк опубликовал прогноз мирового экономичекого развития, согласно которому рост мировой экономики в 2018 году ускорится до 3,1 процента.

По данным ВБ, Россия и Бразилия оказались лидерами роста среди стран - экспортеров сырья. По прогнозам организации, ВВП России в текущем году вырастет на 1,7 процента.

При этом эксперты отмечают, что за последние пять лет в мире не наблюдается повышения темпов роста производительности, поэтому период активного экономического роста может продлиться недолго.