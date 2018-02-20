Так, радиостанция "Свобода" опубликовала интервью с человеком, навещавшим в госпитале раненых наемников так называемой ЧВК Вагнера. Собеседник СМИ, атаман казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев, рассказал журналистам, что среди раненых был его друг, который рассказал ему подробности боя, произошедшего 7 февраля.

По его словам, тогда два отделения ЧВК, состоявшие из 550 человек, попали ночью под авиационный обстрел. "Вышло живыми и невредимыми порядка 200 человек", о состоянии остальных друг Шабаева ничего не знает, но отмечает, что выжить там было крайне трудно, так как вертолетного сопровождения у ЧВК нет.

Таким образом, сказать, когда именно раненых смогли эвакуировать, невозможно. Но в Россию, по словам Шабаева, они стали поступать только спустя несколько дней после обстрела - 11-12 февраля.

Собеседник радиостанции считает, что, исходя из всего вышесказанного, сообщения о нескольких сотнях погибших россиян, могут быть "близки к истине". В частности, по его данным, в прошедшие выходные бойцы ЧВК "похоронили уже 15-го" из тех, кто погиб под обстрелом в Дейр-эз-Зоре.

Он также заявил, что забирали раненых, вероятней всего, самолетами Минобороны РФ, потому что "других бортов там не было". Напомним, что 14 февраля агентство Bloomberg сообщило о доставке в госпитали Минобороны в Москве и Санкт-Петербурге раненных в Сирии российских наемников. Отметим, что в самом Минобороны РФ сообщения СМИ до сих пор не комментируют. В Кремле признают, что некие россияне в Сирии могли быть, но призывают не верить публикациям СМИ.

Между тем Шабаев также подтвердил информацию СМИ о том, что причиной массовой гибели россиян в Сирии 7 февраля могла стать борьба за нефть. По его словам, бойцы ЧВК охраняли в Сирии нефтепровод российского бизнесмена Евгения Пригожина. "Им было приказано взять очередной участок, так скажем, "бесхозных" полей. А потом оказалось, что они под контролем другой, альтернативной бизнес-компании, которая довольно серьезно охраняет своих клиентов. Это частная американская компания", - рассказал Шабаев.

При этом, радиостанция отмечает, что, согласно официальным данным Минобороны США, нападение россиян и проасадовских сирийских группировок 7 февраля отражали бойцы "Сирийской свободной армии" и кадровые американские военные, а не "частники".

Кроме нефтяной цели, по мнению Шабаева, у сирийской операции была еще одна - "утилизация" ветеранов Донбасса. "Было совещание в Кремле, где, по моим данным, было дано поручение Бородаю [экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай. - Прим.NEWSru.com] "утилизировать" ту массу людей, которые поднялись, которые видели, что можно менять власть, так скажем, не выборным путем. Такие люди не нужны в нашей стране", - рассказал он.

Собственно, это, по мнению Шабаева, сейчас и происходит. "Большинство первого, второго и третьего сирийского набора, люди, прошедшие серьезную подготовку, были зачищены, а точнее - отправлены до артподготовки на штурм сирийских городов", - приводит его слова радиостанция.

Раненых бойцов ЧВК изолировали от внешнего мира в госпиталях Минобороны РФ

Между тем в Сети стала появляться информация, что всех раненых бойцов ЧВК, находящихся в госпиталях Минобороны РФ, решили изолировать от внешнего мира.

Координатор добровольцев и член "Комитета 25 января" Михаил Полынков, имеющий связь с сирийскими подразделениями РФ, сообщил, что у раненых россиян забрали телефоны и смартфоны, пытаясь скрыть утечку подробностей гибели российских солдат под Хишамом.

Как он написал в своем Facebook, любая информация о погибших в Сирии будет умалчиваться до выборов президента.

При этом Полынков отметил, что попасть в госпиталь к раненым солдатам можно только при наличии специального пропуска.

Изоляции от внешнего мира подверглись и военнослужащие РФ на территориях двух российских баз в Сирии - Хмеймим и Тартус. Генштаб России отдал приказ войскам радиоэлектронной борьбы ВС РФ обеспечить там подавление сигналов сотовой связи (2G и 3G).

Эксперты указывают, что приказ Генштаба может быть связан не только с угрозой новых атак беспилотников на российские военные объекты в Сирии, но и с желанием пресечь информационные утечки, в том числе о погибших наемниках из ЧВК Вагнера.