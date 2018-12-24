Калининград

Калининград – самый западный город мундиаля. И с построенной в городе спортивной ареной уже есть серьёзные проблемы. В следующем году калининградский стадион перейдёт в собственность областного правительства, и к этому времени объект должен начать приносить деньги. Но даже сегодня он требует на своё содержание более 200 миллионов рублей в год.

Есть нарекания и к качеству строительства стадиона. Уже через несколько месяцев после того, как команды и болельщики разъехались, совсем новая автодорога пошла волнами. Поездку по ней местные жители часто сравнивают с американскими горками. То же самое произошло и со свежеуложенной тротуарной плиткой: всего через полгода после мундиаля ее нужно перекладывать.

"Всё это быстро делалось, всё это 50 раз переделывалось. Не учитывались наверняка наши грунты, – уверен Александр Пустовой, исполнительный директор регионального отделения Всероссийского объединения болельщиков в Калининградской области. – Дальнейший ремонт этого всего ляжет на чьи-то плечи. Судя по всему, на наши с вами, потому что мы являемся плательщиками налогов".

Екатеринбург

В то же время на стадион в Екатеринбурге, самом восточном городе мундиаля, с самого начала возлагали функции культурно-развлекательного центра. Эта предусмотрительность себя оправдала: сейчас стадион хоть и ждёт частичной реконструкции, но приносить деньги начал почти сразу после окончания Чемпионата мира.

"Это корпоративные массовые мероприятия, тренинги, конференции, – перечисляет Оксана Тищенко, директор "Екатеринбург-Арены". – Источники доходов нашего стадиона вполне понятны, вполне объективны, и вопрос об окупаемости стадиона, на мой взгляд, не выглядит как иллюзия".

На стадионе также проходят матчи екатеринбургского футбольного клуба "Урал", которые имеют неплохую посещаемость.

В целом годовое содержание арены стоит более 330 миллионов рублей. За дороговизну обслуживания стадион много критикуют. Некоторые эксперты отмечают, что арена так и не стала частью городской жизни Екатеринбурга.

"Руководство стадиона говорило о том, что будет спортивная инфраструктура, будет беговая дорожка вокруг стадиона. Но чтобы туда попасть, надо теперь пройти службу безопасности, что выглядит совершенно нелепо", — замечает политолог Дмитрий Москвин.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде новый стадион также смогли адаптировать к общественной жизни: на зимний период на прилегающей к арене территории открыли гигантский каток.

"Потому что стадион – это не только футбол, – объясняет Екатерина Толокнова, руководитель дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области. – Футбол – это всё равно сезонность, а такую прекрасную территорию, которая нам идеально подошла под строительство катка, было бы глупо не использовать".

Впрочем, каток вряд ли поможет отбить затраты на содержание нижегородской арены. Только в следующем году на эти цели потребуется 315 миллионов рублей. Власти региона даже планируют привлечь с этими целями иностранных инвесторов.

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Дотации из федерального бюджета стадионы Чемпионата мира будут получать до 2024 года. Всего на эти цели государство выделит свыше 12 миллиардов рублей. По замыслу федеральных чиновников, через 5 лет арены в Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Калининграде и Нижнем Новгороде должны выйти на самоокупаемость.