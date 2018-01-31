По его словам, на данном этапе не стоит искать никакого политического обоснования включения в список российских политиков и бизнесменов. "Пока что это сигнал, что, мол, мы за вами наблюдаем, вы находитесь у нас под лупой", — считает политик. Он также убежден, что список является своего рода предупреждением для его фигурантов, что в любой момент против них могут "включить санкции".

Тем не менее, само включение в "Кремлевский доклад" стало ударом по репутации российских политиков и бизнесменов, отметил Касьянов. Для зарубежных банков это сигнал, что впредь стоит с осторожностью относиться к сотрудничеству с ними. "Банки будут очень осторожно работать с этими людьми. Кто-то, возможно, предложит им закрыть счета", — полагает политик.

"Кремлевский доклад" вызвал большое количество критики сразу после его публикации. Многие обвинили Минфин США в слишком формальном подходе к его составлению. По словам Касьянова, очевидно, что список составлен сугубо технически. Однако, подчеркнул он, это лишь "начальный шаг, обозначающий внимание американской администрации к российским богатым людям и чиновникам, которые своей работой помогают президенту Путину продолжать удерживать власть". Он напомнил, что список составлял не Госдепартамент США, а Минфин, который, скорее всего, просто следовал обозначенным критериям.

В "Кремлевском докладе" фигурируют в общей сложности 210 имен — 114 чиновников и 96 бизнесменов. В него среди прочих попали премьер-министр Дмитрий Медведев и все члены кабинета министров, а также 43 сотрудника администрации президента РФ, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главу администрации Антона Вайно, советников и помощников главы государства.

В списке бизнесменов оказались главы контролируемых государством компаний — Алексей Миллер ("Газпром"), Игорь Сечин ("Роснефть"), Герман Греф ("Сбербанк") и другие, — а также Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Михаил Фридман, Петр Авен, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Александр Мамут, Андрей Мельниченко, Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Аркадий и Борис Ротенберги, Кирилл Шамалов, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг и Владимир Евтушенков. В документе объясняется, что в "список олигархов" вошли лица, чье общее состояние составляет по меньшей мере 1 млрд долларов.