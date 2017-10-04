«Мы переносим наши активности из одних точек в другие, развиваем сеть продаж, хотим быть ближе к нашим клиентам», — рассказал он.
Касперский добавил, что продажи программ госорганам США приносили «практически ноль». По его словам, они были важны с точки зрения престижа.
Источники, близкие к «Лаборатории Касперского», ранее рассказали The Bell, что в ближайшее время подразделение компании в США закроют. Офис Kaspersky Government Security Solutions Inc в Вашингтоне занимался госконтрактами, и после запрета может больше не понадобиться компании, отметил собеседник издания. У компании есть еще два офиса в США, но там работают в основном инженеры.
Власти США 13 сентября запретили госучреждениям страны пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского». Их посчитали небезопасными из-за предполагаемых связей главы компании с российскими спецслужбами.
В пресс-службе компании заявили, что готовы предоставить всю необходимую информацию министерству внутренней безопасности США и доказать, что предъявленные обвинения беспочвенны.
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