«Лаборатория Касперского» не планирует уходить с американского рынка, но поменяет стратегию своего развития. Об этом РИА Новости сообщил глава компании Евгений Касперский.
Jevgenijus Kasperskis
© RIA / Scanpix

«Мы переносим наши активности из одних точек в другие, развиваем сеть продаж, хотим быть ближе к нашим клиентам», — рассказал он.

Касперский добавил, что продажи программ госорганам США приносили «практически ноль». По его словам, они были важны с точки зрения престижа.

Источники, близкие к «Лаборатории Касперского», ранее рассказали The Bell, что в ближайшее время подразделение компании в США закроют. Офис Kaspersky Government Security Solutions Inc в Вашингтоне занимался госконтрактами, и после запрета может больше не понадобиться компании, отметил собеседник издания. У компании есть еще два офиса в США, но там работают в основном инженеры.

Власти США 13 сентября запретили госучреждениям страны пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского». Их посчитали небезопасными из-за предполагаемых связей главы компании с российскими спецслужбами.

В пресс-службе компании заявили, что готовы предоставить всю необходимую информацию министерству внутренней безопасности США и доказать, что предъявленные обвинения беспочвенны.

Телеканал "Дождь"
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