По его словам, сотрудники, которые скачивали информацию о хакерах, пришли в его кабинет и сообщили, что у них возникла проблема — вместе с данными об Equation Group они случайно скачали закреченные документы АНБ.

По словам основателя компании, у него «не было никаких сомнений», что делать с этими документами. «Они должны быть удалены», — сказал Касперский сотрудникам. На вопрос агентства, уведомляла ли компания о получении данных АНБ, Касперский не ответил.

В 2015 году «Лаборатория Касперского» подготовила доклад, в котором говорилось о возможной причастности АНБ США к кибершпионажу. В самом ведомстве это комментировать отказались. Связаны ли случайно полученные в 2014 году документы АНБ с этим докладом, неизвестно.

Ранее The Washington Post писала, что с помощью программы «Лаборатории Касперского» были похищены секретные данные АНБ. Это обнаружила разведка Израиля, которая предупредила об инциденте власти США.

Кроме того, The Wall Street Journal узнала, что российские хакеры используют программы «Лаборатории Касперского», чтобы идентифицировать необходимые файлы на компьютерах сотрудников АНБ. Так у них есть возможность получить информацию о том, как АНБ проникает в зарубежные компьютерные сети и защищает свои от кибератак.

В сентябре 2017 года министерство внутренней безопасности США объявило о запрете на использование продукции российской «Лаборатории Касперского» в госструктурах США. Это произошло после того, как власти страны заподозрили компанию в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В «Лаборатории Касперского» это отрицают.