Накануне министерство внутренней безопасности США предписало правительственным ведомствам и агентствам удалить любое установленное у них программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского" из своих компьютерных систем.
Касперский рассказал Би-би-си, что считает решение администрации Трампа о запрете использования его программных продуктов "дискомфортной ситуацией". Вашингтон озабочен вероятностью того, что компания Касперского может быть уязвима перед влиянием Кремля.
Однако основатель фирмы заявил, что пока он жил в Москве, а его бизнес сотрудничал с российскими правоохранительными организациями по вопросам кибербезопасности, никаких тесных связей в итоге не образовалось.
"Когда говорят, что мы тесно связаны с российским шпионажем, это не так", - заявил он в интервью корреспонденту Би-би-си Рори Кехлан-Джонсу.
"Мы сотрудничаем с правоохранительными организациями по всему миру. В прошлом они были, в том числе, и из США", - добавил он.
Американская сеть магазинов электроники Best Buy изъяла из продажи программные продукты компании "Лаборатория Касперского", но, как отметил Касперский, с другими продавцами у него состоялись позитивные переговоры.
Кремль раскритиковал действия правительства США, назвав запрет нечестной конкуренцией.
"Вы можете нам доверять"
Касперский сказал, что ему хотелось бы улучшения во взаимоотношениях между двумя странами, и призвал к международному сотрудничеству по вопросам кибербезопасности. Он считает, что "сложившаяся ситуация радует лишь плохих парней".
Главная проблема компании в том, что Россию в мире сейчас видят как некое прибежище для хакеров и киберпреступников, и повсеместно распространено мнение о причастности Москвы к вмешательству в прошлогодние президентские выборы в США.
Понятно, что российскому бизнесу, предлагающему программный продукт по защите от хакеров и киберпреступников, будет сложно убедить американских потребителей приобрести продукт, который собственное правительство считает небезопасным.
Однако Касперский настаивает, что американцы могут получить полный доступ к деятельности компании: "Мы откроем все двери, проверим все. У нас нет секретов, мы не желаем ничего плохого клиентам и правительствам".
Хотя, по словам бизнесмена, доход, который приносят "Лаборатории Касперского" продажи американскому правительству, практически равен нулю, на американский рынок в целом приходится примерно четверть всех продаж компании.
"Пожалуйста, оставайтесь с нами - вы можете нам доверять", - обратился он к американским клиентам.
Два месяца назад новостной сайт Блумберг сообщил, что видел электронную переписку между Евгением Касперским и старшим персоналом компании, где излагался секретный проект в области кибербезопасности, созданный, по всей видимости, по запросу российской ФСБ.
Блумберг предположил, что разработанные инструменты не только защищают от кибератак, но и собирают информацию о запустивших их хакерах, чтобы передавать ее российским спецслужбам.
Также в июле администрация общего обслуживания правительства США удалила "Лабораторию Касперского" из списка одобренных поставщиков.
Компания высказала предположение, что и Россия, и США пытались использовать ее как пешку в геополитической игре.
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