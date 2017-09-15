Накануне министерство внутренней безопасности США предписало правительственным ведомствам и агентствам удалить любое установленное у них программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского" из своих компьютерных систем.

Касперский рассказал Би-би-си, что считает решение администрации Трампа о запрете использования его программных продуктов "дискомфортной ситуацией". Вашингтон озабочен вероятностью того, что компания Касперского может быть уязвима перед влиянием Кремля.

Однако основатель фирмы заявил, что пока он жил в Москве, а его бизнес сотрудничал с российскими правоохранительными организациями по вопросам кибербезопасности, никаких тесных связей в итоге не образовалось.

"Когда говорят, что мы тесно связаны с российским шпионажем, это не так", - заявил он в интервью корреспонденту Би-би-си Рори Кехлан-Джонсу.

"Мы сотрудничаем с правоохранительными организациями по всему миру. В прошлом они были, в том числе, и из США", - добавил он.

Американская сеть магазинов электроники Best Buy изъяла из продажи программные продукты компании "Лаборатория Касперского", но, как отметил Касперский, с другими продавцами у него состоялись позитивные переговоры.

Кремль раскритиковал действия правительства США, назвав запрет нечестной конкуренцией.

"Вы можете нам доверять"

Касперский сказал, что ему хотелось бы улучшения во взаимоотношениях между двумя странами, и призвал к международному сотрудничеству по вопросам кибербезопасности. Он считает, что "сложившаяся ситуация радует лишь плохих парней".

Главная проблема компании в том, что Россию в мире сейчас видят как некое прибежище для хакеров и киберпреступников, и повсеместно распространено мнение о причастности Москвы к вмешательству в прошлогодние президентские выборы в США.

Понятно, что российскому бизнесу, предлагающему программный продукт по защите от хакеров и киберпреступников, будет сложно убедить американских потребителей приобрести продукт, который собственное правительство считает небезопасным.

Однако Касперский настаивает, что американцы могут получить полный доступ к деятельности компании: "Мы откроем все двери, проверим все. У нас нет секретов, мы не желаем ничего плохого клиентам и правительствам".

Хотя, по словам бизнесмена, доход, который приносят "Лаборатории Касперского" продажи американскому правительству, практически равен нулю, на американский рынок в целом приходится примерно четверть всех продаж компании.

"Пожалуйста, оставайтесь с нами - вы можете нам доверять", - обратился он к американским клиентам.

Два месяца назад новостной сайт Блумберг сообщил, что видел электронную переписку между Евгением Касперским и старшим персоналом компании, где излагался секретный проект в области кибербезопасности, созданный, по всей видимости, по запросу российской ФСБ.

Блумберг предположил, что разработанные инструменты не только защищают от кибератак, но и собирают информацию о запустивших их хакерах, чтобы передавать ее российским спецслужбам.

Также в июле администрация общего обслуживания правительства США удалила "Лабораторию Касперского" из списка одобренных поставщиков.

Компания высказала предположение, что и Россия, и США пытались использовать ее как пешку в геополитической игре.