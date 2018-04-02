"Как спортсмен я категорически против спортивных бойкотов, которые в большей степени навредят участникам и болельщикам. Но я выступаю за политический бойкот режима, позволяющего себе враждебные действия.
Давайте лишим Путина столь желаемых признания и славы: представители правительств не должны посещать ЧМ-2018. Это покажет, что мир не станет терпеть будущие атаки России", — написал Каспаров в колонке немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Вдобавок гроссмейстер раскритиковал Ангелу Меркель за то, что канцлер поздравила Путина с победой на президентских выборах-2018.
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