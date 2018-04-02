Российский гроссмейстер Гарри Каспаров призвал зарубежных политиков не приезжать на чемпионат мира-2018 по футболу в России. Каспаров полагает, что бойкот лишит президента России Владимира Путина желанной славы и покажет, что мир не намерен мириться с его политическим режимом.
© DELFI / Domantas Pipas

"Как спортсмен я категорически против спортивных бойкотов, которые в большей степени навредят участникам и болельщикам. Но я выступаю за политический бойкот режима, позволяющего себе враждебные действия.

Давайте лишим Путина столь желаемых признания и славы: представители правительств не должны посещать ЧМ-2018. Это покажет, что мир не станет терпеть будущие атаки России", — написал Каспаров в колонке немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вдобавок гроссмейстер раскритиковал Ангелу Меркель за то, что канцлер поздравила Путина с победой на президентских выборах-2018.

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