"Как спортсмен я категорически против спортивных бойкотов, которые в большей степени навредят участникам и болельщикам. Но я выступаю за политический бойкот режима, позволяющего себе враждебные действия.

Давайте лишим Путина столь желаемых признания и славы: представители правительств не должны посещать ЧМ-2018. Это покажет, что мир не станет терпеть будущие атаки России", — написал Каспаров в колонке немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вдобавок гроссмейстер раскритиковал Ангелу Меркель за то, что канцлер поздравила Путина с победой на президентских выборах-2018.