"В больнице скорой помощи умер стрелок, который убил двумя часами ранее двух человек. Врачи не смогли его спасти. Как известно, он выстрелил в себя сам после расправы над знакомыми мужчиной и женщиной", - сообщили в СКР.
По информации СКР, убийство произошло на почве личной неприязни между предпринимателями, торговавшими на Центральном рынке города.
Как сообщалось, в результате инцидента был также ранен ребенок, он госпитализирован.
Убийство двух человек в центре Калининграда связано с переделом сфер влияния на городском рынке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в правоохранительных органах региона.
"Убиты торговцы Центрального рынка, которые были мужем и женой. В них стрелял также рыночный торговец, который давно находится с ними в натянутых отношениях", - рассказал собеседник агентства.
В свою очередь в региональном СКР "Интерфаксу" сообщили, что в результате стрельбы скончались мужчина и женщина, их 13-летний сын с ранением госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось, в результате инцидента был ранен ребенок, он госпитализирован. Стрелявший попытался покончить с собой. Но неудачно, он также госпитализирован.
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