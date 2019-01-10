Калининградская область снабжается газом по системе магистральных трубопроводов Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. Для повышения энергетической безопасности региона "Газпром" реализовал проект по альтернативному варианту газоснабжения потребителей, для чего в акватории и на побережье Балтики в Калининградской области построен терминал по приему газа.

Его подключат к существующему трубопроводу в районе Калининградского подземного хранилища газа, что даст возможность направлять энергоноситель потребителям области и закачивать в хранилище.

Процесс регазификации будет осуществляться на плавучей платформе "Маршал Василевский", которая прибыла в Калининградскую область в конце декабря.

"Во время <...> [включения терминала] <...> поставки действительно прекращались. Мы <...> и коллеги из "Газпрома", Алексей Борисович Миллер, демонстрировали возможности этой плавучей платформы, регазификационной установки <...> "Маршал Василевский", и действительно на это время вчера прекращалась полностью поставка транзитная по газопроводу Минск - Вильнюс -Каунас - Калининград, но от транзита по трубе в обычном <...> режиме мы не отказываемся, он продолжается", - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что "доставка морем [газа в Калининградскую область] из Ленинградской области, с завода СПГ, [нужна] <...> для того, чтобы в случае каких-то нарушений или реализации транзитных рисков Калининградская область ни от кого не зависела".

Он добавил, что годовая мощность терминала составляет 2,7 млрд кубометров газа, что превышает годовое потребление в регионе (по итогам 2018 года порядка 2,5 млрд кубометров). После ввода в эксплуатацию и испытаний платформа, по словам губернатора, должна перейти в режим ожидания. Алиханов отметил, что подземное хранилище газа (ПХГ), связанное с терминалом, является для региона еще более важным проектом.

ПХГ организовано в уникальных солевых пластах, его объем составляет 174 млн кубометров, а к 2024 году увеличится 800 млн кубометров с перспективой дальнейшего увеличения. "Для нас это, конечно, возможность очень серьезно нарастить объем газа, которым будет обладать регион, в том числе и для развития и коммунальной сферы, и промышленности", - сказал губернатор, выразив надежду, что проект продолжится и после 2024 года.

Министр: транзит газа не прекращался

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал, что у Литвы до 2025 года есть договор о транзите газа в Калининградскую область с российским газовым концерном "Газпром" и он не нарушен, а заявление о прекращении транзита вызвано временным сокращением объема транспортируемого в Калининградскую область газа во время испытаний плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ).

Калининград идет тем путем, которым Литва пошла 4 года назад, испытывает точно такой СПГ-терминал, как в Клайпеде.

"На самом деле точно так же, как и при испытаниях Литвой СПГ-терминала, был ограничен импорт природного газа из России. В технологическом отношении это необходимо, чтобы провести испытания такого терминала со 100%-ной мощностью", - прокомментировал агентству BNS Ж. Вайчюнас.

"Если говорить об этих заявлениях ("Газпрома" – BNS), то речь идет именно о моментальном сокращении транзита, значительном сокращении, но оно было произведено в целях проведения испытаний", - добавил министр.

Он заверил, что сейчас не наблюдается никаких нарушений долгосрочного договора о транзите. "У оператора литовской газопередающей системы есть долгосрочный договор о транзите в Калининград, и он (действует - ред.) до 2025 года. Это договор по формуле "транспортируй или плати", иными словами, те объемы газа, о которых договорено до 2025 года, будут ли они транспортироваться или не будут - за эти объемы должно быть заплачено. В финансовом отношении и Литва, и оператор нашей передающей системы до 2025 года защищены, потому что именно таков договор. (...) А это моментальное сокращение естественно, технически необходимое, кратковременные сокращения объемов возможны", - сказал Ж. Вайчюнас.