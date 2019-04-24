Накануне стало известно, что со среды по пятницу будет закрыта для маломерных судов акватория острова Русский, где состоится встреча Путина с Ким Чен Ыном.

По данным "Коммерсанта", встреча пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Там же глава КНДР будет и жить, писала газета: это место выбрали из-за жестких требований к безопасности, выдвинутых северокорейской стороной. Ведущую на остров трассу и территорию университета во вторник украсили флагами Северной Кореи.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде в ночь на среду. В прошлом тем же способом в Россию приезжал его отец Ким Чен Ир. Из-за этого во Владивостоке временно поменяли схему движения пригородных электричек и аэроэкспрессов.

По данным агентства РИА Новости, после пересечения границы Кима встретили хлебом и солью, а к его поезду проложили красную ковровую дорожку. После этого он посетил дом российско-корейской дружбы, построенный к визиту Ким Ир Сена в 1986 году. Ким Чен Ын сказал, что рад приехать в Россию и уверен, что этот визит будет не последним. После этого его поезд направился во Владивосток.

Агентство Интерфакс сообщало, что еще во вторник во Владивосток из Пхеньяна прилетели два внеплановых самолета: один, по данным агентства, доставил лимузин Кима, а второй - сотрудников его службы безопасности.

Лимузин, как выяснилось, не смог бы проехать по дороге, идущей на подъем от здания вокзала, поэтому дорожным рабочим пришлось выравнивать проезд.

"Почти все прилетевшие этим самолетом - мужчины. Некоторые просили не снимать их на видео и отворачивались от объективов. Один из них ударом повредил профессиональную видеокамеру южнокорейских журналистов", - сообщало агентство.

Корейская газета "Чосун Ильбо" писала, что в понедельник во Владивосток прилетела сестра лидера КНДР Ким Е Чжон. Она считается одной из приближенных Ким Чен Ына. В 2017 году он назначил 30-летнюю сестру членом политбюро Трудовой партии Кореи. С 2015 года она выполняет обязанности заместителя завотдела пропаганды и агитации ЦК.

Что будут обсуждать Путин и Ким Чен Ын?



Переговоры начнутся 25 апреля в формате "один на один", а затем - в расширенном составе с участием делегаций, говорил во вторник помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Ким Чен Ын обсудят развитие двусторонних отношений, проблемы денуклеаризации и региональное сотрудничество.

"Что касается "химии", посмотрим - президент России встретится с Кимом, и давайте дождемся результатов их общения", - говорил Песков, имея в виду слова президента США Дональда Трампа, который после первой встречи с Ким Чен Ыном в 2018 году заявил, что между ними возникло "фантастическое взаимопонимание" (некоторые российские СМИ ошибочно перевели слово "взаимопонимание" как "химия").

После этого Трамп встречался с Кимом еще раз, в феврале этого года. Стороны вновь обсуждали ядерное разоружение КНДР, но переговоры, как и в первый раз, закончились ничем.

Теперь Ким Чен Ын должен продемонстрировать Америке, что КНДР не пребывает в изоляции, заявил Би-би-си профессор австралийского университета имени Джона Кёртина Алексей Муравьёв.

"Если КНДР сможет показать, что у нее все еще есть поддержка со стороны одной из мировых держав, это даст ей преимущество в переговорах с США и Китаем, - говорит Муравьев. - Нужно отдать Киму должное. Он умело ведет дипломатическую игру с высокими ставками, в которой на кону экономические интересы Северной Кореи и выживание самого режима".

Ранее в апреле Северную Корею посетила делегация депутатов Госдумы, а до того в Пхеньяне побывали депутаты заксобрания Амурской области и глава МВД России Владимир Колокольцев.

На встречах северокорейская сторона предлагала активизировать экономическое сотрудничество. В частности, шла речь о строительстве автомобильного моста через реку Туманная в Приморье, рассказывал Би-би-си глава фракции КПРФ в амурском заксобрании Роман Кобызов.

Кроме строительства автомобильного моста, обсуждались также возможные поставки современных российских самолетов для международных пассажирских перевозок, сообщалось на сайте Госдумы.

Если встреча Путина и Ким Чем Ына состоится, на ней также будут говорить о строительстве железной дороги и газопровода, предполагал в разговоре с Би-би-си профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Но Россия не сможет легально поставлять в КНДР самолеты из-за санкций. Плюс Северной Корее нечем за них платить, говорил эксперт.