У здания ГУ МВД по Москве в среду, 28 мая, задержали нескольких журналистов, включая журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и ведущего программ той же радиостанции и гостевого комментатора DW Александра Плющева, которые провели одиночные пикеты в поддержку своего коллеги Ильи Азара. Азара, в свою очередь, задержали и осудили на 15 суток административного ареста за выход днем ранее на одиночный пикет в поддержку арестованного создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

10 секунд на пикет: как задерживали журналистов



Как только в новостях появилась информация, что Илья Азар и Виктор Немытов получили 15 суток ареста за одиночные пикеты, журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев и редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов списались друг с другом в общем чате.

"Для меня решение суда (в отношении Азара. — Ред.) — это, конечно, невероятное хамство со стороны властей. Наказывать арестами и вообще задерживать за одиночные пикеты противозаконно", — считает Фельгенгауэр. По ее словам, еще со времен дела Ивана Голунова у нее сохранилась папка с бумагой большого формата и маркеры: "Я готова нарисовать плакат в любой момент. Никогда не знаешь, когда тебя застанет ситуация, когда срочно необходимо спасать журналистов. Я расстроилась, правда, что нас всего трое. Но, с другой стороны, это не повод отказываться от одиночного пикета".

Впрочем, в пикете у здания ГУ МВД в центре Москвы журналистам удалось простоять не более десяти секунд. "Меня задержали последним — Сергей и Татьяна уже были в автозаке. Я не сделал себе плакат — не большой мастак их рисовать. Я просто встал в пикет без всего, но мне передали плакат с хорошей надписью: "Здесь стоял Азар. Верните", — рассказал Александр Плющев.

Пользователи соцсетей обратили внимание на фотографии в момент задержания. На них у двух полицейских совпадают номера индивидуальных жетонов. На запрос "Медузы" в ГУ МВД по Москве пообещали выставить информацию о том, как так получилось, на сайте ведомства. Пока что разъяснений не поступало.

По два протокола без присутствия адвокатов



"Думаю, это незаконно. Они всеми силами пытаются укрыть имена сотрудников — если уж никак нельзя избежать того, что требуют жетонов, то будем выдавать какие-то полулевые жетоны. Мне кажется, что с этим надо будет разбираться отдельно и выяснять", — добавляет Татьяна Фельгенгауэр.

После задержания трех журналистов какое-то время автозак стоял около Петровки — ждали других участников пикета. Не дождавшись, журналистов повезли в отделение. Там без присутствия адвокатов на каждого составили по два протокола — о нарушении правил проведения пикетов и о нарушении режима самоизоляции в Москве — и отпустили.

"Ни одно, ни другое не выдерживает критики. Я имею право передвигаться по городу и быть в любой его точке, поскольку у меня есть постоянный пропуск. Плюс я соблюдал дистанцию и был в средствах защиты. Что я нарушил? Кого я мог заразить?", — возмущается Александр Плющев. Татьяна Фельгенгауэр подчеркивает, что сами полицейские, напротив, хоть и были вежливыми и носили маски и перчатки, но дистанцию никак не соблюдали. Судебные заседания по делам трех журналистов пройдут 17, 18 и 26 июня.

Почему журналисты вышли поддержать Илью Азара



По словам Александра Плющева, он вышел на пикет потому, что задержали его коллегу, журналиста: "Я выходил, когда избили журналиста Олега Кашина, когда была история с Иваном Голуновым. Это цеховая солидарность и в этом нет ничего плохого. Если бы полицейские становились у ГУ МВД Москвы с плакатом "Свободу Воронцову", я бы только это поддерживал. Но они не вышли". Сам Плющев отрицательно относится к аресту Владимира Воронцова и считает, что его арест и уголовное дело напрямую связано с его общественной деятельностью.

Татьяна Фельгенгауэр добавляет, что каждый журналист сам для себя решает, когда ему со стороны независимого наблюдателя становиться активистом в каком-то вопросе: "Часто упрекают, мол, вы только за своих выходите. Да, я выхожу за своих, для меня принципиально, что в деле замешан журналист. Илья Азар мой друг и коллега, и я всегда его поддержку. На самом деле, если бы ему не дали 15 суток, я бы вряд ли вышла на пикет". Но свой плакат "Одиночный пикет — не преступление" Татьяна, по ее словам, взяла в руки, чтобы указать в принципе на незаконность таких арестов, так как кроме Ильи Азара задержали еще и активиста Виктора Немытова.

Плющев и Фельгенгауэр надеются, что теперь другие журналисты и просто публичные люди выйдут поддержать Илью Азара и право выходить на одиночные пикеты.