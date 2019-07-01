Издание "Медуза" опубликовало расследование Ивана Голунова, посвященное московскому рынку ритуальных услуг. Черновик этого текста Голунов сдал редактору 6 июня и через час был задержан сотрудниками московской полиции по подозрению в сбыте наркотиков. Спустя несколько дней, после протестов общественности, с Голунова были сняты обвинения в распространении наркотиков.

Доработка расследования Голунова началась еще до прекращения дела. Закончить расследование Голунова "Медузе" помогали 14 журналистов и редакторов, сотрудников следующих изданий - РБК, "Новой газеты", "Ведомостей", Forbes, The Bell, "Фонтанки", а также Русской службы Би-би-си. Посля снятия обвинений к работе вернулся и сам Иван Голунов.

Еще на суде Голунов заявлял, что получал угрозы из-за готовящегося расследования о похоронном бизнесе, в том числе - о причастности к нему силовиков из УФСБ по Москве и Московской области. За месяц до сдачи текста журналист рассказывал знакомым о том, что за ним ведется слежка.

Чему посвящено расследование



В центре расследования Голунова - деятельность московского ГБУ "Ритуал", в ведении которого находятся московские кладбища, а также передел этого рынка, случившийся в 2016 году.

"Ритуал" отвечает за благоустройство некрополей, управляет крематориями, занимается организацией похорон и поминальных трапез, установкой плит и памятников.

В течение последних трех лет ежегодный доход "Ритуала" от платных услуг варьировался от 1,7 до 3 млрд рублей, следует из отчетности на сайте Федерального казначейства. При этом объем теневого рынка наличных денег на кладбищах "Медуза" и два источника Би-би-си оценивают в сумму от 12 млрд до 14 млрд руб в год.

Иван Голунов - о расследовании года, слежке и славе



С 2015 года "Ритуал" возглавляет бывший старший уполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) Артем Екимов. В полиции он работал под началом генерала Дениса Сугробова, приговоренного в 2017 году к длительному (в 2019 году несколько сокращенному) тюремному сроку за провокацию взятки и превышение должностных полномочий.

По данным словам источника "Медузы" в окружении Сугробова, генерал, еще работая в полиции, знал о предстоящем переходе Екимова в "Ритуал" и предполагал, что его берут на эту должность как друга Марата Медоева - высокопоставленного сотрудника УФСБ по Москве и Московской области.

После назначения Екимова директорами ключевых территориальных подразделений "Ритуала" стали люди, объединенные общим происхождением: большинство из них были выходцами из Ставропольского края. У них возникли разногласия с другой группой руководителей, работавших в "Ритуале", - выходцами из Подмосковья во главе с экс-главой похоронной службы города Химки Юрием Чабуевым.

Противостояние двух групп завершилось завершились массовой дракой, которая произошла в мае 2016 года на Хованском кладбище. В ней участвовали от 200 до 400 человек, трое из которых погибли. После этого эра "химкинцев" в "Ритуале" закончилась, утверждают источники "Медузы". Юрия Чабуева в ноябре 2018 года суд признал виновным в организации беспорядков 2016 года и приговорил к 11 годам колонии строгого режима, сам он свою вину отрицал.

Как семья Мазараки связана с ФСБ



Ключевой фигурой в новой структуре управления кладбищами, по данным "Медузы", стал первый заместитель директора "Ритуала" Валериан Мазараки.

Братья Валериан и Лев Мазараки переехали в Москву в 2010-е годы, а до этого занимались бизнесом в Ставропольском крае: выпускали алкогольную продукцию, занимались перевозками грузов по железной дороге.

В столице Мазараки занялись финансовым бизнесом: они и близкие к ним люди стали совладельцами и менеджерами сразу нескольких банков - Соцэкономбанка, Национального банка развития, Вестинтербанка. Все эти кредитные организации ждала общая судьба: впоследствии Центробанк отозвал у них лицензии.

В Москве Мазараки ведут активную светскую жизнь и даже сами владеют популярными заведениями: так, Егору Мазараки - сыну Льва - принадлежит клуб Soho Rooms в центре Москвы. Там, например, можно встретить главу ГБУ "Ритуал" Артема Екимова (на втором фото в следующем посте он в центре).



На фотографиях с вечеринок, которые "Медуза" обнаружила в соцсетях, вместе с родственниками Мазараки отдыхают и представители семьи Медоевых.





Глава семейства - генерал-майор ФСБ в отставке, герой России Игорь Медоев, а его сын Марат работает сейчас в УФСБ по Москве и Московской области.

Медоевы и Мазараки общаются не только на вечеринках. Они - соседи в коттеджном поселке "Лесная бухта", расположенном на берегу Истринского водохранилища в Подмосковье (данные Росреестра). Еще один обитатель этого поселка - руководитель УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев.

Участки Дорофеева, Медоевых и Мазараки соседствуют друг с другом и по факту образуют отдельную улицу, отмечает "Медуза".

Кто такие Дорофеев и Медоев



58-летний генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев начинал свою карьеру в ленинградском управлении госбезопасности. В 2005 году возглавил управление ФСБ по Карелии, однако, по сообщениям СМИ, был снят с этой должности после массовых беспорядков в Кондопоге в 2006 году. С 2012 года - руководитель столичного главка.

Уроженца Петербурга, 37-летнего Марата Медоева, источники "Медузы" характеризуют как ближайшего помощника и "правую руку" Алексея Дорофеева. "Если поручение исходит от него [Медоева], значит, оно исходит от шефа и надо выполнять, никто не сомневается", - говорит один из них. Согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в Москве Медоевым принадлежат несколько элитных квартир, а также около 10 автомобилей и шести мотоциклов.

Один из автомобилей, BMW X5 Drive, Медоев в 2017 году продал начальнику отделения транспортного обслуживания "Ритуала" Валерию Большакову. Большаков отказался от комментариев, его сын заявил Русской службе Би-би-си, что отец не знаком с Медоевым и просто купил себе новый автомобиль.

Один из источников "Медузы" утверждает, что Медоев участвует в "разруливании" неприятных ситуаций, возникающих в деятельности "Ритуала".

По утверждению "Новой газеты", Марат Медоев также является крестным сыном Сергея Королева - еще одного выходца из петербургской госбезопасности, ныне возглавляющего Службу экономической безопасности ФСБ. Участники группы во главе с "Медузой" смогли подтвердить эту информацию по своим источникам.

Как бы то ни было, но Королевым также нашлось место в подмосковном коттеджном поселке "Лесная бухта". Неподалеку от участков Дорофеева, Медоевых и Мазараки находится еще один земельный надел, который ранее принадлежал Эльде Медоевой - сестре Марата Медоева.

У "Медузы" есть две выписки из Росреестра на этот участок. Согласно одной из них, полученной до задержания Ивана Голунова, Эльда Медоева продала свой участок Борису Сергеевичу Королеву - полному тезке сына начальника управления экономической безопасности ФСБ Сергея Королева. Согласно другой справке, выданной Росреестром уже после освобождения Голунова, покупателем стала абстрактная "Российская Федерация".

Это не единственный пример, когда недвижимость, ранее зарегистрированная на семью Сергея Королева, переходит в собственность "Российской Федерации", обнаружила расследовательская группа, помогавшая "Медузе".

В ФСБ и УФСБ по Москве и Московской области не ответили на вопросы Русской службы Би-би-си, адресованные Сергею Королеву, Алексею Дорофееву и Марату Медоеву. Отец Марата, Игорь Медоев, ныне живущий в Словакии, ранее заявил "Новой газете", что ни он, ни его сын не имеют отношения к уголовному преследованию Ивана Голунова. Эльда Медоева отказалась от комментариев.

В Росреестре также не предоставили ответ на запрос.

Лев Мазараки не прочитал сообщение с просьбой прокомментировать знакомство с Медоевыми, отправленное через Facebook, связаться с ним иным способом не удалось, но Русская служба Би-би-си готова предоставить ему право на ответ.

Глава ГБУ "Ритуал" Артем Екимов и его заместитель Валериан Мазараки не ответили на вопросы Русской службы Би-би-си.

Преследование Голунова



Специальный корреспондент "Медузы" был задержан 6 июня в центре Москвы сотрудниками УВД по ЗАО Москвы. В полиции утверждали, что при досмотре у него были обнаружены пять пакетов с мефедроном, а дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы. Пресс-релиз о задержании Голунова пресс-служба ГУ МВД сопроводила фотографиями нарколаборатории, однако потом признала, что они были сделаны в другом месте.

Mitingas Ivanui Golunovui palaikyti © Itar-Tass / Scanpix

Экспертизы показали, что Голунов не употреблял и не держал в руках наркотики. 8 июня Никулинский районный суд, возле которого собрались несколько сотен человек, отправил Голунова под домашний арест. Уголовное дело вызвало большое возмущение общественности, за него вступились коллеги, политики, артисты. 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено, все обвинения с журналиста были сняты, а материалы дела направлены в прокуратуру для проверки.

Голунов теперь проходит по тому же делу (официально по-прежнему обусловленному фактом обнаружения наркотиков) как свидетель, задержавшие его сотрудники УВД по ЗАО были отстранены от оперативной работы. В отношении оперативников проведена служебная проверка, материалы также были переданы в прокуратуру, сообщил Би-би-си адвокат Голунова Сергей Бадамшин.