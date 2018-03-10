К шутке и просветительской работе Путин сводил ответы на серьезные вопросы. Так, Келли попросила президента прокомментировать слова спецпредставителя Кремля по кибербезопасности Андрея Крутских, который на одном из форумов предупреждал, что "мы сейчас находимся на пороге того момента, когда мы будем на равных говорить с американцами в информационном пространстве". Путин переспросил журналистку, не шутит ли она, а потом дал понять, что не отвечает за слова сотрудников своей администрации: "У нас две тысячи сотрудников Администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?"

Вопрос об оголении на камеру прозвучал прямым текстом: "Когда время от времени случаются фотографии в западной прессе и в американской прессе вас, скажем, скачущего на лошади, без рубашки, в этом есть какой-то смысл?"

Путин ответил, что "отдыхает": "Так, чтобы это совсем уж целенаправленно, мы это не делаем. Берут то, что нравится. У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, с бумагами, в кабинете, но это никому не интересно… Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть".

Комментируя приближающиеся выборы и свое политическое долголетие, Путин заявил, что "никогда не менял Конституцию". Хотя 18 марта на выборах, где Путин считается главным фаворитом, граждане России будут выбирать президента на шесть лет, а не на четыре, как раньше.

Внимание прессы привлекли также комментарии о деятельности российской оппозиции - некоторые СМИ написали, что Путин ее даже похвалил. "Я вам могу сказать абсолютно откровенно: я хотел бы сотрудничать с теми людьми, и готов это делать, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной. Но для этого у людей, о которых мы с вами говорим, должна быть ясная, чёткая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях", - заявил президент.

На повторный вопрос об Алексее Навальном Путин заявил: "Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает… Исключений здесь нет ни для кого, нет ни для кого исключений. Но мы же сейчас говорим не о помиловании, мы сейчас говорим об определённых политических силах. У них нет программы развития страны. У них что положительного есть и что мне в принципе нравится? Это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле, это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно".

Келли по итогам беседы призналась, что "не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина", но можно попробовать "заставить его немного защищаться".