В 2008 году Доренко купил квартиру в Минске в Троицком предместье. «Почему там? Потому что в окна видишь Свислочь, видишь лужайку впереди. Это правильное место, чтобы приехать, купить побольше зельца и кровяной колбасы, нарезать это, сесть у подоконника и смотреть на Свислочь. И писать что-нибудь впрок», — объяснял он. «Очень люблю Минск, очень. Я люблю Минск за людей. Они европейцы в отличие от нас», — добавил журналист и признался, что его жена также обожает белорусскую столицу.
В 2012 году Александр Лукашенко поведал, что Сергей Доренко с семьей живет «где-то рядом с резиденцией президента» Беларуси. А спустя год стало известно, что у Доренко четыре квартиры в Минске.
В то время журналист оформлял развод с бывшей супругой Мариной, чтобы расписаться с гражданской женой Юлей, родившей ему двух дочерей. Однако бывшая жена Доренко долго не соглашалась на развод, потому что у нее был свой взгляд на раздел совместно нажитого имущества и алименты на сына Прохора.
— Не понимаю ее претензий. Я отдал ей 4 квартиры в Минске, 2 квартиры в Москве, дома в Барвихе и на Николиной Горе. Но, похоже, она собирается отсуживать еще и тот дом, что мы с Юлей построили. Хочет отправить нас на улицу, — возмущается Доренко в интервью журналу «СтарХит».
Периодически Сергей Доренко критиковал и Александра Лукашенко. «Единственные люди, к кому мы должны проявлять лояльность — это народ. Я не могу проявлять лояльность к политикам. Александр Григорьевич — политик. Я его те или иные меры поддерживаю или категорически критикую. Когда я его критиковал, я всегда говорил с точки зрения России», — пояснял он.
Последняя порция критики досталась Лукашенко от российского журналиста месяц назад.
Сергей Доренко назвал белорусского лидера «политическим животным», которое годами шантажирует Россию, Китай, Европу, США, Иран и Венесуэлу. «Я восхищаюсь его хитростью, которая, видимо, заменяет ему интеллект. Но хитрости столько, что интеллекта не надо», — сказал российский журналист в эфире телеканала RTVI. Доренко также заявил, что российский посол Михаил Бабич стал первым политическим конкурентом Лукашенко с 1994 года и что Бабич «вырвет ему клыки». «Если бы вы сейчас сказали мне: делайте ставки, я бы поставил на Бабича против Лукашенко два к одному. Бабич его разделает под орех», — сказал Доренко.
Михаил Бабич проработал в Минске меньше года. Москва отозвала его 30 апреля и назначила нового руководителя посольства РФ в Беларуси.
6 мая Сергей Доренко в своем телеграм-канале «Расстрига» написал, что в Беларуси якобы проходят обыски и аресты в силовых структурах, поэтому «Виктор Лукашенко не появился на байкерском слете в Москве». До этого Доренко сообщал, что на форуме в Пекине произошел «серьезный эмоциональный разговор Путина и Лукашенко», после чего белорусский лидер покинул мероприятие.
Интересно, что до последних дней Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», которая принадлежит другу Лукашенко российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву.
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