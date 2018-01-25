«У нас есть доказательства, что представителям других национальностей даже давали деньги, чтобы они [геи] прописались в Чечне, потом делали соответствующие заявления, а в последующем получали убежище в Европе и были обеспеченными, — сказал он. — У меня есть доказательства — видео, аудио, голосовые сообщения».

По словам Кадырова, тема нетрадиционной ориентации для Чечни «оскорбительная и унизительная, поэтому никто не хочет говорить». Он напомнил, что правозащитники и спецслужбы проверяли сообщения «Новой газеты» о преследованиях геев в республике «и не нашли доказательств». Никто потом перед чеченским народом не извинился, отметил Кадыров. Ранее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявлял, что геев в республике нет.

Кадыров назвал ложными заявления гея Максима Лапунова, который переехал в Грозный два года назад, а в 2017 году пожаловался в Следственный комитет на преследование геев в Чечне и рассказал, как его пытали. По утверждению Кадырова, Лапунов заявлял: «Мне давали деньги, сказали, что будешь обеспечен, если будешь говорить эту ерунду. Я наговорил эту ерунду и меня бросили, теперь я здесь с голоду умираю».

В апреле 2017 года «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях и преследованиях геев в Чечне, опубликовав свидетельства очевидцев. По данным газеты, в республике для геев есть специальная «секретная тюрьма» и что некоторые задержанные погибли.

13 ноября омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что получила жалобу Лапунова о преследовании в Чечне за ориентацию. Она попросила правоохранительные органы проверить эту информацию. На пресс-конференции Лапунов рассказал, как силовики 12 суток держали его в подвале, избивали, оскорбляли и угрожали убийством.

26 ноября Кадыров заявил в эфире канала «Россия-1», что правозащитники придумали тему о преследовании геев в Чечне, чтобы заработать денег на грантах. «Мы говорим, доказываем, приглашаем правозащитников, показываем все это — все равно не верят нам. У нас, в Чеченской республике, на все 100% такого не может быть», — добавил он.