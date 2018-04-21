"Террористы иблисского государства в очередной раз показали своё истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова", - указал глава Чечни.
"Да смилостивится Аллах над ним. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу "Грозный" и всему творческому коллективу. Президент РОФ, дорогая МАМА Аймани Несиевна распорядилась оказать семье Ихаба Балана помощь и поддержку", - написал также Кадыров.
В июле прошлого года в Хомсе погиб сотрудничавший с RT журналист Халед аль Хатыб, который сотрудничал с арабской редакцией RT. Хатыб получил смертельное ранение, работая на позициях сирийской армии.
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