В Сирии убит внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте". По его словам, гражданина Сирии Ихаба Балана убили "прицельным выстрелом" экстремисты "Исламского государства".
Ramzanas Kadyrovas
© Reuters / Scanpix

"Террористы иблисского государства в очередной раз показали своё истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова", - указал глава Чечни.

"Да смилостивится Аллах над ним. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу "Грозный" и всему творческому коллективу. Президент РОФ, дорогая МАМА Аймани Несиевна распорядилась оказать семье Ихаба Балана помощь и поддержку", - написал также Кадыров.

В июле прошлого года в Хомсе погиб сотрудничавший с RT журналист Халед аль Хатыб, который сотрудничал с арабской редакцией RT. Хатыб получил смертельное ранение, работая на позициях сирийской армии.

NEWSru.com
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